Aguantar a que toque tu turno: Calderón tras su debut

Cristian Calderón, defensor polivalente de las Chivas de Guadalajara, se mostró consciente tras su debut como rojiblanco la noche de este sábado en la entrevista de campo que le realizó Marca Claro tras el empate sin goles con Pachuca en el Estadio Hidalgo, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y reconoció que pronto llegarán más oportunidades.

El Rebaño Sagrado, que venía de imponerse 2-0 sobre FC Juárez en el Estadio Akron durante la primera fecha del campeonato, se preparó desde el lunes con mucho hermetismo por el escándalo del "Pocho" Víctor Guzmán, para esta visita a los Tuzos que se saldó con un pacto sin goles.

El "Chicote" Calderón comentó que "el equipo viene trabajando bien, el esfuerzo se ha hecho, el trabajo del profe se ha reflejado. Al final, es el que toma la decisión de quién juega, quién no juega, quien va de cambio, quién se espera y quién va a tribuna. No queda otra más que aguantar a que toque tu turno y aprovecharlo. Siento que lo hice bien, a lo mejor si pude haber hecho más, me conozco, pero no pasa nada. Seguir esperando a que el profe me vuelva a dar la oportunidad y hablar en el campo".

El polivalente lateral izquierdo, quien debutó este sábado como volante por esa banda, reconoció aún sobre el campo del Estadio Hidalgo que en Chivas "hay grandes jugadores que se quedaron en Guadalajara, otros que fueron con el equipo a la Sub-20. No queda otra más que apoyar, para eso estamos. Ellos nos estaban apoyando a nosotros desde el palco, pero somos un equipo, estamos trabajando para esto y todavía hay que dar más".

Los dejamos con las acciones del duelo de la Jornada 2 del Clausura 2020 en el Estadio Hidalgo, en el que un Pachuca incisivo no logró concretar sus oportunidades frente al marco de Chivas para concluir con 0-0 y sumar su primer punto del torneo.