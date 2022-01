Alexis Vega sigue en pláticas para renovar contrato con las Chivas de Guadalajara en los próximos días, ya que las negociaciones se han prologando desde hace varias semanas, razón por la que la dirigencia rojiblanca le preparara una propuesta muy jugosa al atacante, quien aparentemente es pretendido por Rayados de Monterrey para este Torneo Clausura 2022.

La tranquilidad en el Rebaño Sagrado llegó en voz del propio atacante, quien explicó en una entrevista para TUDN que no pretende irse libre de la institución que le ha dado todo y por el contrario, desea que todas las partes involucradas reciban un beneficio tanto a corto como a mediano plazo, esto en caso de que se concrete algún traspaso al futbol de Europa.

En este sentido, la directiva de Chivas comandada por Amaury Vergara no quiere más especulaciones y le habría lanzando una muy importante oferta al Gru para que no dude más en firmar la extensión de contrato, la cual sería de un aumento salarial el 150%, con esto, el futbolista y su agente terminarían contentos para firmar la siguiente semana, así lo dio a conocer TUDN. Según información extraoficial, el artillero percibe alrededor de 400 mil dólares anuales, por lo cual superaría de manera considerable lo que gana actualmente.

Por otra parte, Vega también reveló que nunca ha existido alguna oferta formal por sus servicios ni de la Liga MX ni del viejo continente, con lo que queda desechada la versión de que en algún momento Monterrey puso sobre la mesa una propuesta de 13 millones de dólares en un contrato por cuatro años para sumarlo a sus filas en esta campaña.

"Yo soy agradecido. No me gustaría irme de Chivas libre. Que se dé lo que nos convenga a mí y al club. Está el Mundial por delante y hay que trabajar para que lleguen más oportunidades. Es lo que estamos trabajando con Chivas (su renovación). Gracias a ellos tengo todo lo que tengo. Hay una cláusula que estamos trabajando: renovar y que se me facilite la salida a Europa. Es un sueño que lo veo cercano", explicó el Gru.