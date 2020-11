Amaury Vergara afirma que posible agresión a una mujer fue la gota que derramó el vaso en Chivas

Amaury Vergara, presidente y propietario de las Chivas de Guadalajara, reconoció este viernes sentir rabia por la crisis que atraviesa la institución por las indisciplinas y se refirió de manera clara y tajante sobre el más reciente caso de Dieter Villalpando, por lo que reveló que la posibilidad que exista agresión contra una mujer fue la gota que derramó el vaso para la directiva rojiblanca y justo cuando más se necesita concentración en el plantel para esta parte final del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El joven heredero del Club Deportivo Guadalajara, cuyo primer equipo continuó este viernes su preparación con miras al próximo partido: frente a Rayados de Monterrey en el Estadio Akron, en el marco de la décimo séptima y última jornada de la fase eliminatoria de este Guard1anes 2020, ofreció una entrevista exclusiva a la reconocida periodista Karina Herrera, corresponsal de la cadena TUDN en el Perla Tapatía, con quien el dueño del Rebaño Sagrado habló sin reservas y respondió cómo se dieron las cosas para tomar la decisión de expulsar del redil a Villalpando y colocar como "transferibles" en el mercado a: Eduardo "Chofis" López, Alexis Peña y José Juan "Gallito" Vázquez.

Amaury Vergara, durante la entrevista, reconoció que "me siento tranquilo por la decisión que tomamos y por el otro, un poco molesto, con rabia, una cierta incertidumbre de tener que vivir este asunto en un momento tan importante como es el final de la fase regular y la clasificación a la siguiente etapa". En los días previos al empate 2-2 con Pumas en CU explotó la más reciente indisciplina y que afectó al plantel por la separación de jugadores, aunque afirmó que "seguiré confiando en los jugadores que sigan en la institución y a partir de ahí, creo que hemos tomado buenas decisiones".

El presidente de las Chivas se confesó dolido por la posible agresión a una mujer por parte de un elemento de su institución, lo que consideró que "esta ocasión fue la gota que derramó el vaso. Definitivamente, ya estuvo bueno, cero tolerancia y si no tomamos acciones duras, creo que ahí sí estaríamos incurriendo en un error muy grave en el futuro de Chivas". Aseveró que el caso de Dieter Villalpando es un asunto que requiere estar preparados legalmente y así lo destacó al referir que "lo que el jugador decida hacer con su equipo legal es su prerrogativa y estaremos nosotros muy bien justificados y muy bien armados para cualquier disputa que se pueda venir en el futuro. Convencidos de lo que hicimos es correcto, está dentro de nuestras cláusulas de rescisión de contrato del club".

COMUNICADO OFICIAL.



Tolerancia CERO para indisciplinas y actos contrarios a nuestros valores.



Estas son las determinaciones de nuestra Directiva. pic.twitter.com/IbrQkLnKMd — CHIVAS (@Chivas) November 4, 2020

Amaury Vergara reveló que la decisión está tomada y aseguró que "desde el 4 de noviembre, el Club Deportivo Guadalajara no tiene ni una relación absoluta con Dieter Villalpando y no la tendremos, ni apoyaremos ni uno de sus procesos legales del asunto en el que él está involucrado". Añadió que "está totalmente fuera del club y no volverá, jamás, y te lo digo tajantemente, mientras yo esté como presidente del equipo este jugador no volverá a jugar jamás en el Club Deportivo Guadalajara, con toda la pena, pero así es".