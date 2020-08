Atento: El posible once inicial de Chivas para recibir a Puebla en la Jornada 3 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX

El cuerpo técnico encargado de las Chivas de Guadalajara, liderado por el entrenador Luis Fernando Tena, parecía haber encontrado su alineación ideal, pero los contínuos casos de coronavirus o Covid-19 reportados en la plantilla principal cambiaron todos los planes y pese a ello, ya tendría definido su once inicial para el sábado en el Estadio Akron, donde recibirá al club Puebla en la tercera jornada de este Guard1anes 2020.

El resto de los integrantes de la plantilla principal del Rebaño Sagrado trabajó el viernes para ultimar detalles en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a este duelo ante los camoteros, a pesar de la incertidumbre que ha generado dentro del equipo la confirmación hasta el momento de cuatro casos activos (Fernando Beltrán, Alexis Vega, Oribe Peralta y Miguel Ángel Ponce) en el vestidor rojiblanco y que afectan directamente a la confección de la alineación para esta tercera fecha del Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Miguel Ponce fue el más reciente caso activo reportado en el redil (Chivas)

El "Flaco" Tena, quien volvió al redil tras recuperarse satisfactoriamente de su contagio de coronavirus, mantendrá lo más posible a los elementos de su confianza en la formación inicial y después de haber encontrado finalmente al volante por izquierda que tanto dolor de cabeza le dio en el cancelado Clausura 2020. Por lo que abrirán su once inicial en el arco con su predilecto: José Antonio "Toño" Rodríguez.

El cuerpo técnico de la institución tapatía dispondrá de una defensiva liderada por Jesús Sánchez como lateral derecho, quien jugó la fecha pasada a pesar de un reposo pendiente al someterse a una cirugía en el ojo izquierdo tras el debut ante León. El "Chapito" estará acompañado por Hiram Mier y Gilberto Sepúlvenda en la pareja de centrales y Cristian Calderón en la banda izquierda, quien tendrá otra oportunidad en la titularidad para adueñarse de ese puesto, mientras el "Pocho" Ponce supera su contagio de coronavirus.

El mediocampo rojiblanco se mantendrá comandado por el capitán Jesús Molina, quien compartirá la zona con Dieter Villalpando, como nuevo emergente por el contagiado Fernando Beltrán y en lugar de José Juan Vázquez. Mientras que por las bandas, regresaría Uriel Antuna por la derecha y Jesús Angulo por izquierda. Isaac Brizuela aparecerá como media punta o enganche en caso que no se confirme la recuperación de Alexis Vega y estará detrás del delantero centro: José Juan Macías. De no confirmarse otro nuevo caso de coronavirus o Covid-19 en el redil, así quedaría el once inicial de Chivas:

Villalpando ocuparía el puesto del "Gallito" Vázquez con el objetivo de mejorar la salida