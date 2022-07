La polémica nuevamente aparece en torno al Guadalajara, ya que Juan José Jiménez, quien por casi 40 años interpretó a la Chiva Loca, detalló las razones por las que se despidió de su emblemático personaje, asegurando que la decisión fue por parte de las hermanas de Amaury Vergara y sus esposos.

La afición ha mostrado constantemente su inconformidad con los altos mandos del Guadalajara debido a las decisiones que han tomado en torno al conjunto rojiblanco, en donde una de las más recientes es la despedida de la tradicional mascota que animó los partidos del Rebaño desde 1983.

A través de redes sociales se viralizó un mensaje de Juan José Jiménez, explicando las razones por las que los dirigentes del Guadalajara decidieron prescindir de sus servicios, en donde la decisión se debió por el Consejo, por lo que cuestionó si estas personas entienden la tradición y lo que significa el Rebaño en el futbol mexicano.

“Gracias a todos los chivahermanos y chivahermanas, que me hicieron el favor con el chivahermano de compartir. Que no me fuera, pero me dijeron que era por el Consejo. Nada más les digo una cosa, el Consejo son las hermanas de Amaury Vergara, los cuñados y los primos. ¿Ustedes creen que a ellos les interese la historia, la trayectoria de Chivas?”, dijo la Chiva Loca.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara tendrá otra semana de intensa actividad, ya que el próximo miércoles tendrá un partido amistoso contra Los Angeles Galaxy en donde se reencontrarán con Javier Hernández. Posteriormente volverán directamente a Mazatlán, próximo rival rojiblanco y al que enfrentarán el viernes.

