Chivas: Víctor Manuel Vucetich reveló quién es su elegido para cobrar penales en el Guard1anes 2021 de Liga MX

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, criticó la falta de contundencia en el ataque de los rojiblancos tras el empate 1-1 con el club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el marco de la primera jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y entre las insatisfacciones que mostró por el rendimiento de su equipo en el debut, reveló que el mediocampista Jesús Molina no es su principal elegido para cobrar lo penales.

Los integrantes del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara retornaron la misma noche del viernes a la Perla Tapatía y este sábado cumplieron con una ligera sesión vespertina de entrenamientos en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para cerrar los trabajos de la primera fecha y concentrarse desde el lunes en la preparación de su próximo partido: el sábado 16 de enero frente a Toluca en el Estadio Akron.

El "Rey Midas", como se conoce en el entorno del futbol mexicano a Vucetich, reconoció durante la videoconferencia de prensa tras el partido en el Estadio Cuauhtémoc que "tenemos que afinar esos pequeños detalles en las jugadas de gol, no me deja de todo satisfecho, sumamos puntos, es importante, pero no es como nos hubiera gustado iniciar".

Las Chivas tuvieron la oportunidad de llevarse el triunfo de Puebla tras contar con un penal a favor en el primer tiempo, pero que fue errado por el capitán Jesús Molina, quien se perdió el gol que hubiera significado una ventaja parcial y un momento anímico a favor, para encaminar una posible victoria. Sin embargo, apenas les alcanzó para empatar con el gol de Miguel Ponce al inicio de la segunda parte.

Vucetich evitó criticar al capitán y cobrador de la pena máxima, pero reconoció que no es su primera opción en la alineación de las Chivas y aclaró que "la designación de tirador está hecha desde antes del juego, por lo que observamos en el entrenamiento y (Jesús) Molina era el designado. El primer ejecutor es (José Juan) Macías, pero no viajó por estar convaleciente y el segundo elemento era Molina".

