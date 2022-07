Las Chivas de Guadalajara tendrán semanas complicadas ante la carga de partidos que sostendrán con pocos días de descanso, ya que este miércoles recibirán a León dentro de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2022 y el siguiente viernes estarán enfrentando a la Juventus de Turín dentro de un compromiso amistoso, con prácticamente 48 horas de diferencia.

Para el Rebaño Sagrado parece que no es el mejor momento de sobrecargar su calendario, ya que no han tenido el arranque que se esperaba en este nuevo certamen, pues apenas suman dos puntos de nueve posibles, no han ganado en tres juegos y han marcado solamente una anotación, pero el duelo contra los italianos ya estaba pactado desde hace algunas semanas.

Después de medirse a la Juventus el viernes 22 de julio, las Chivas volverán a la Perla Tapatía para descansar al menos el fin de semana y regresar a las actividadescon miras al juego de la siguiente semana que tendrá jornada doble, donde nuevamente viajarán ahora a Querétaro para merarse a la cancha de La Corregidora por la Fecha 5 de la Liga MX.

¿Cuándo se reencontrará Chofis con Chivas?

Después del compromiso frente a los Gallos Blancos, Guadalajara jugará como local en la cancha del Akron el sábado 30 de julio para hacerle los honores a Pachuca, club donde recientemente se enroló Eduardo Chofis López y quien podría tener la posibilidad de ser considerado a pesar de que el estratega Guillermo Almada aseguró que lo llevaría con calma porque no está a punto físicamente.

La historia entre el Rebaño y el atacante de 28 años terminó de manera muy agridulce, ya que no pudieron llegar a un acuerdo para renovar y tuvo que intervenir la dirigencia de los Tuzos para convencer a Chofis de que emigrara a los hidalguenses para continuar su cerrar, ya que deseaba tener una segunda oportunidad con Guadalajara, pero Amaury Vergara nunca cedió.

