La Liga MX confirmó esta semana la reprogramación de la próxima fecha de las Chivas de Guadalajara, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2022 y que los enfrentaba con los Tigres UANL en el Estadio Akron. ¿Cuándo se jugará? Rebaño Pasión te lo dice y te da todos los detalles.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, podrá trabajar toda la próxima semana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, en los prepararativos de su siguiente compromiso: frente al club Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2022, con la misión de sumar puntos urgentes para escapar de la zona baja de la clasificación general del campeonato.

ver también ◉ Noticias de Chivas hoy 13 de agosto de 2022

Las Chivas, entrenadas por el cuestionado Ricardo Cadena, urgen de victorias en este Apertura 2022 y vienen de sucumbir 2-1 en su visita a Mazatlán en la Jornada 7 del torneo. Mientras que los Tigres, perdieron 2-0 en casa del Pachuca en esa misma fecha. La Liga MX anunció que este será el único duelo reprogramado en la tanda, mientras que el resto de la Jornada 9 se disputará entre el martes 16 y el jueves 18 de agosto.

David Medrano, en su columna del sábado 13 de agosto en Récord, adelantó la reprogramación que confirmó la Liga MX y refirió el motivo al señalar que "el partido entre Chivas y Tigres correspondiente a la fecha 9 que se jugará entre martes y miércoles por ser fecha doble no se llevará a cabo ya que ni al Guadalajara ni a los Felinos les daban los tiempos para tener por lo menos 72 horas entre un juego oficial y otro de la misma categoría. Los norteños juegan mañana domingo contra Santos, por lo tanto ante Chivas no podían hacerlo en martes y tendrían que llevarlo a cabo el miércoles, sin embargo, los rojiblancos en la fecha 10 juegan en viernes contra Necaxa y no se cumplian las horas, por ello motivo se decidió posponer el partido hasta el 13 del próximo mes y por ende para rojiblancos y felinos no será fecha doble la jornada 9".

Chivas, luego de la confirmación de la reprogramación, tendrá toda la semana tras el Clásico Tapatío de este sábado para prepararse para el viernes 19 de agosto, cuando visiten a los Rayos en Aguascalientes y serán cinco fechas para los rojiblancos este mes, incluído el duelo adelantado de la J16 frente a Monterrey. Una cantidad que se repetirá en septiembre al sumarse este duelo frente a los Tigres UANL, que oficialmente se disputará el martes 13 de septiembre en el Estadio Akron.

Así vestirán ambos equipos para ese duelo de la Jornada 9 (Liga MX)

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas: Rebaño Pasión

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!