Hay futbolistas que suelen tener mayor facilidad de anotarle a determinados rivales, como por ejemplo en el Guadalajara en donde Cristian Calderón se ha convertido en un amuleto para anotarles a sus adversarios, principalmente al América, por lo que el Chicote, entre risas, admitió que los azulcremas son sus “clientes”.

A unas horas de disputar una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y Águilas, ahora en Atlanta, el lateral rojiblanco admitió que el conjunto de Coapa ha sido una víctima recurrente, no solo desde que llegó en el Rebaño, por lo que reconoció disfrutar de la rivalidad entre los dos clubes más importantes de México.

“Pues sí (es su cliente), es al equipo al que más le he hecho goles. Me ha tocado la fortuna de anotarle en varias veces, no nada más con Chivas también con Necaxa. Trabajo para hacer goles cada fin de semana, se me ha dado más con América, pero pues... Ahí está (risas).

“Se disfruta una rivalidad contra América, es muy buena, es una rivalidad de hace mucho tiempo. Si bien no nos ha ido como quisiéramos, pero si lo disfruto y más si me toca hacer un gol o hacer dos”, explicó en palabras para TUDN.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras la derrota contra la escuadra de la MLS a media semana, el chiverío se trasladó a Atlanta, sede de su próximo partido amistoso que se jugará el próximo domingo 25 de septiembre contra el América en una edición más del Clásico Nacional. Posteriormente regresarán a la Perla de Occidente para preparar el duelo con Cruz Azul.

