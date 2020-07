Dieter Villapando ratifica objetivos de Chivas de Guadalajara para el Torneo Apertura 2020 de la Liga MX

Dieter Villalpando, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, ratificó este viernes los objetivos que se han trazado los rojiblancos para este regreso del futbol mexicano después de 112 días sin actividad por culpa de la pandemia del coronavirus o Covid-19 y también se pronunció sobre el retorno de la acción sin público presente por la cuarentena y cómo afectará a los tapatíos la ausencia del fiel apoyo de su afición tanto en casa como en sus visitas.

El volante defensivo del Rebaño Sagrado, de 28 años de edad, participó este viernes en una especial plática con Chivas TV tras cumplir la sesión de entrenamientos matutino en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, donde completaron la preparación para el partido de este sábado frente al renovado Mazatlán FC en la tercera y última fecha del grupo con sede en el Estadio Akron de la Copa por México de pretemporada, previo al Torneo Apertura o Guardianes 2020 de la Liga MX.

Villalpando se mantiene en competencia con Fernando Beltrán por la titularidad (Chivas)

Villalpando, al ser consultado en la entrevista por la posición en la que más cómodo se siente, reveló que "desde que iniciaba siempre he jugado de mediapunta, es ahí en donde me desenvuelo mejor, porque sé girar de espaldas y me gusta poner pases de gol, pero últimamente en el futbol ya no se da tanto ese jugador al que se la dabas y definía. Ahora el jugador tiene que correr sí o sí, sino no puede jugar, así que me gusta ser doble contención con salida".

El mediocampista defensivo de los rojiblancos, en cuanto a los objetivos de Chivas para el próximo semestre, advirtió que "a mi no me gusta hablar del futuro, simplemente creo que con el trabajo todo llega. Lo primordial que nosotros tenemos en mente, que lo teníamos el torneo pasado y en el que íbamos muy bien, lo primordial es llegar a la Liguilla, calificar. Ese es nuestro primer objetivo, calificar a como de lugar, y ya luego la Liguilla es un torneo diferente y ahí si vamos a pelear a muerte por el campeonato".

Villalpando y "Gallito" Vázquez son los suplentes de Beltrán y Molina (Chivas)

El volante de los tapatíos, también se refirió al regreso a la acción sin presencia de público, sobre lo que reconoció que "la afición de Chivas es muy importante para este equipo, ir a cualquier estadio y que siempre te esten apoyando eso motiva mucho al jugador, es parte del jugador, pero nosotros somos profesionales y debemos tener un buen rendimiento para la gente, que en este caso no va a pagar su boleto, pero Chivas y la afición siempre está apoyando en todos lados y nos va a estar viendo por la tele, eso lo tenemos en cuenta. Así que debemos hacer como que ellos están en la tribuna para hacer nuestro mejor partido y darles una satisfacción a ellos".

Villalpando, en el cierre de la entrevista, añadió que "lo único que les pido es paciencia. Sabemos que los resultados se van a dar tarde o temprano, pero que estén apoyando siempre en las buenas y en las malas, que nosotros vamos a dar todo".