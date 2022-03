Ricardo Peláez no debe tener poder en Chivas: Leyenda se va contra el directivo

El trabajo que ha realizado Ricardo Peláez como director deportivo del Club Guadalajara ha sido multicriticado no solo por la afición, sino también por ex jugadores e históricos de la institución que no ven buenos resultados durante su gestión que ha durado más de dos años con solo una calificación a la Liguilla y el desfile de técnicos y jugadores con más pena que gloria.

Ahora tocó turno al ex capitán del Rebaño Sagrado, Fernando Quirarte, quien explicó la manera en cómo debería funcionar la labor del directivo, a quien considera que ha asumido un cargo con poca retroalimentación y sin la comunicación pertinente con el entrenador Marcelo Leaño para la conformación del plantel que hoy compite en el Torneo Clausura 2022 ubicado en el puesto 10 con 13 unidades de 33 posibles.

“Creo que cuando hay un director deportivo, en este caso Ricardo Peláez y se la da todo el poder, no debe hacer el equipo solo era él, se debe juntar con el entrenador para ver propuestas, porque son las personas que van a conformar un equipo”, comentó el “Sherrif” en declaraciones recogidas por El Universal y quien fuera campeón con Chivas en la temporada 1986-1987 cuando derrotaron en la Final a Cruz Azul.

Falta análisis de jugadores para Chivas

Quirarte manifestó que no se debe pasar por alto la importancia de analizar qué tipo de jugadores darán los resultados esperados en un equipo como Guadalajara donde no cualquiera puede lidiar con la presión de la camiseta más importante del futbol mexicano: “Jugar en Chivas no es cualquier cosa”.

“Se puede mejorar mucho en la planeación, analizar qué jugadores son para Chivas porque está claro que no cualquier puede jugar en Chivas, porque aunque mucha gente diga que no, es una playera que pesa. Cuando le das tanto poder para que contrate a diestra y siniestra por el gusto que tiene en el futbol, te equivocas”, apuntó Fernando Quirarte.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!