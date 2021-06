Los 5 futbolistas que Chivas deja escapar como refuerzos para el Apertura 2021

La intención de las Chivas de Guadalajara es sumar caras nuevas para el Torneo Apertura 2021 que se adapten a lo que necesita el estratega Víctor Manuel Vucetich, razón suficiente para no contratar a cualquier futbolista que sea ofrecido a la institución aunque sea de capacidad comprobada, pero hasta el momento todo han sido solo rumores y las nuevas incorporaciones han brillado por su ausencia.

Chivas tiene en la mira a varios jugadores, por los cuales se ha buscado negociar, pero por diversas razones no se concretan sus arribos a la institución, pues la constante es prácticamente la misma en todos los casos: el dinero. Y es que la directiva rojiblanca pretende más intercambios que compras, lo que tiene detenidas sus aspiraciones. Aquí el recuento de los jugadores que Chivas no ha podido contratar.

Héctor Moreno

El zaguero estuvo en el radar del Rebaño Sagrado, incluso se dijo que el defensor estuvo esperado la llamada del equipo tapatío, pero nunca llegó o no se pusieron de acuerdo. Rayados de Monterrey se adelantó y ahora es nuevo jugador del conjunto regiomontano.

Erick Aguirre

El fichaje por el lateral de Pachuca lleva varias semanas en el aire, primero Tuzos quería a Fernando Beltrán y a Alejandro Mayorga o una fuerte cantidad de billetes verdes, pero Chivas nunca accedió a soltar de manera definitiva al “Nene”, lo que no convenció a los hidalguenses. Días después se informó que Chivas nunca estuvo interesado en el capitán del Tricolor Sub-23.

Marcel Ruiz

El volante de Xolos de Tijuana también sonó fuerte para enrolarse con el equipo de Víctor Manuel Vucetich, pero a la hora de negociar los fronterizos también querían un intercambio definitivo por Beltrán, lo cual no está en los planes de los rojiblancos, quienes solo desean soltar al mediocampista en un intercambio.

Rodolfo Pizarro

La historia es un poco distinta en este caso. Prácticamente fue Pizarro quien buscó a Chivas para volver. Le abrieron las puertas siempre y cuando negocie su salida del Inter de Miami para que Chivas no pague nada por el traspaso, además de que también le advirtieron que debe bajarse el sueldo, pues la situación financiera de los rojiblancos no es la mejor. La contratación no se ha caído, pero tampoco ha avanzado.

Jaime Gómez

Es un caso similar al de Ruiz, pues Xolos pretende un pago de al menos dos millones de dólares o la cesión definitiva de Fernando Beltrán y ante la negativa de Chivas, pues ya hay negociaciones de “Jimmy” con Juárez FC que busca reforzarse para cumplir con las expectativas de su nuevo DT, Ricardo Ferretti.