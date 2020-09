Isaac Brizuela reconoció culpabilidad y dolor tras la salida de Luis Fernando Tena en Chivas

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aseguró tras la dolorosa derrota 1-0 ante el club América en un atípico Clásico Nacional a puerta cerrada en el Estadio Azteca por la pandemia del coronavirus o Covid-19, que "no es justo que se vayan entrenadores por nuestra culpa" tras la intempestiva salida de Luis Fernando Tena del banquillo rojiblanco y así con sus predecesores en estos últimos dos años.

El volante polivalente del Club Deportivo Guadalajara platicó en una entrevista exclusiva con W Deportes Radio y afirmó que "yo no hubiera intercambiado la playera. De lo que más se ha hablado en este clásico es de esa imagen (que dejaron Uriel Antuna y Oribe Peralta cambiando sus camisetas con jugadores del América), hablamos de eso con el plantel de tener mas cuidado, pero no tuvimos una llamada de atención (por parte de la directiva)". Un acto que fue muy discutido en las redes sociales por la afición rojiblanca.

El "Conejo" Brizuela también remarcó que no pueden salir con la actitud como la que tuvieron en el revés ante el América con el gol anotado por Giovani Dos Santos y aseveró que "fue un resultado que nos duele, teníamos la mentalidad para conseguir los tres puntos. Pero fue un partido muy flojo, en un Clásico no se puede salir con esa actitud".

El mediocampista, uno de los mejores elementos de Chivas en los últimos años, señaló a W Deportes Radio que en la institución ya no se deben de castigar a los entrenadores cesándolos por los malos resultados deportivos y consideró que "no es justo que por nuestra culpa se estén yendo entrenadores. Se habló para que se tomen las medidas con los jugadores porque ya eran dos o tres años donde se iban los entrenadores y se quedaba el plantel y no funcionaba el proyecto que se tenía". Esto en la era post Matías Almeyda en el redil y en por un banquillo en el han pasado ya cuatro técnicos en los últimos dos años: José Saturnino Cardozo, Tomás Boy, Luis Fernando Tena y ahora Víctor Manuel Vucetich.

El "Cone" Brizuela, que está próximo a cumplir seis años en el Club Deportivo Guadalajara, también tuvo palabras por lo que siente por la organización con la que ya fue campeón y resaltó que "estoy muy agradecido, le debo mucho. Quiero retirarme aquí en Chivas, porque me he enamorado de esta institución, siento estos colores y me agrada la mentalidad de nuestro presidente".