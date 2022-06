Para Jair Pereira está claro que las Chivas de Guadalajara pudieron hacer época bajo el mando de Matías Almeyda, tras el campeonato que obtuvieron en el 2017 derrotando en la Final a Tigres de la UANL, pero considera que la figura de José Luis Higuera terminó por ser parte fundamental de desmantelar a un plantel que contaba con todos los argumentos para mantener los buenos resultados.

El excapitán del Rebaño Sagrado dio varios detalles sobre las acciones de Higuera, quien fue tomando tanto poder que podía decidir la llegada o salida de futbolistas, al mismo tiempo que fraguaba negocios sin considerar el punto de vista de los jugadores incumpliendo con los acuerdos que ya tenían pactados, por ello Pereira lo calificó como una persona que no vale la pena y que nunca fue frontal.

“¿El culpable de destruir al Guadalajara fue José Luis Higuera? Yo creo que sí tuvo mucha parte. La verdad es que sí. No tengo otra cosa, otra persona. AL final, en ese momento, él empezaba a tomar decisiones. Lo que pasó con Matías, cómo se aparta de Chivas, la verdad es que no fue nada grato, ni para nosotros como jugadores ni para él. Cada vez le hicieron las cosas más complicadas”.

“A veces no me gusta hablar de Higuera porque es darle a un tipo del que no vale la pena hablar, es un tipo que creo, no es frontal. Creo que empezó a desaparecer (del futbol) porque perdió esa credibilidad. Si tú me preguntas si Higuera era querido por los jugadores, la realidad es que no. Hablar de un tipo que se me hace falso, es complicado. Cinco meses atrás, que quería que me retirara, en cuatro meses se el olvidó y me dio una patada”, comentó Pereira en entrevista para Fox Sports.

Jair Pereira se va a retirar en Chivas

El zaguero también explicó que su salida se dio de la manera más dolorosa, ya que a pesar de tener contrato nunca le dieron una explicación, pues en teoría Tomás Boy no lo tenía contemplado para su proyecto que al final terminó siendo fallido, sin embargo tiene un acuerdo con Amaury Vergara.

“Había renovado mi contrato con Chivas antes de irme al Mundial de Clubes (en 2018), había renovado dos años más; al final del día se toma una decisión cuando corren a Pepe Cardozo. Llega Tomás Boy, no era del agrado de ese técnico y al final del día me cortan entre él y no sé si tuvo algo que ver José Luis Higuera. Pero con Amaury, cuando fui a firmar una parte de mi finiquito, todavía estuve con él en Verde Valle, él me ofreció un partido del retiro con el Guadalajara, es algo que nadie sabía, pero está firmado algo con él”.

