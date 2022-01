El futuro de José Juan Macías es una incógnita, pero lo único que tiene seguro es que no volverá a las Chivas de Guadalajara, al menos para el Torneo Clausura 2022, pues medios españoles afirman que el Getafe ya le esta buscando acomodo en el futbol francés para dejar vacante una plaza de extranjero que sea ocupada por un delantero de toda la confianza del técnico Quique Sánchez Flores.

El paso por el equipo Azulón ha quedado muy lejos de cumplir con las expectativas que tenía JJ cuando decidió dejar al Rebaño Sagrado e incluso renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio con el Tricolor Sub-23, pues desde octubre no ve actividad en LaLiga y todo indica que no cuenta con el respaldo del timonel español que lo tiene relegado como una quinta opción en el ataque.

Con ello, la intención del Getafe es colocar a Macías en Francia y despejar un lugar para otro futbolista foráneo y con ello registrar a Borja Mayoral, uno de los delanteros que más convencido tiene a Sánchez Flores para ser el titular, según lo que ha dado a conocer el sitio ibérico “Superdeporte”.

"El joven delantero está en el olvido y sus oportunidades se han ido diluyendo. Eso por no hablar de las lesiones, que han mermado sus posibilidades de aparecer. De esta manera, el club azulón estaría buscándole sitio en otro club y Francia apunta a posible destino", fue lo que publicaron en su portal respecto al futuro inmediato de JJ Macías.

Esto coincide con lo dicho por Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas hace unos días, donde aclaró que no han recibido comunicación del Getafe sobre el artillero mexicano, por lo que la intención de la dirigencia madrileña es cederlo seis meses más a otra escuadra y en mayo dar por concluido el préstamo con Guadalajara, evidentemente sin hacer válida la opción de compra.

"No, no hemos tenido comunicación con el porque tiene un año con el Getafe y hay que ser respetuosos. No hemos recibido tampoco comunicación de ellos (Getafe)”, explicó Pelaéz en su oportunidad.