Higuera se lanza contra Chivas: Jugadores operan como sindicato mal entendido

José Luis Higuera, directivo de las Chivas de Guadalajara manifestó su opinión sobre la actualidad del plantel argumentando que los futbolistas son completamente los responsables del mal momento porque se les debe apoyar pero no consecuentar, esto debido a que afirmó, no siempre se les piden cuentas cuando existen malos resultados y fue lo que le ocurrió durante su gestión en el equipo tapatío.

El ahora presidente del Atlético Morelia en la Liga de Expansión, habló sobre el comportamiento de los jugadores, caso específico del Rebaño Sagrado, donde indicó que se les debe “apretar un poco más” para que pidan lo que una institución grande merece, poniendo como ejemplo la manera en que se conducen los directivos en el futbol de Europa.

“Algo de lo que he aprendido en la gestión del futbol, es que al jugador hay que apretarlo todavía más, pero de otras formas. Lamentablemente yo me presté al diálogo con el jugador y tratamos de tomarlos en cuenta en situaciones que no se debe, y que en Europa no toman en cuenta. (Allá) tu haces un trabajo, está totalmente regulado y si no lo haces, te sancionan”.

“Allá no te preguntan, ni te apapachan. Los capitanes son para una interlocución justa, en un medio ejecutivo de bonos, pero también de consecuencias cuando no. Y acá el capitán opera muchas veces como un clan, o como un sindicato mal entendido, que lo que quiere es que te den más, dando ellos menos y protegiendo a los que incumplen”, abundó Higuera en entrevista para Quiero Tv.

Higuera la de con todo al “Chicote” Calderón

El dirigente añadió que en Chivas la situación no está para preocuparse por temas extracancha como pintarse el cabello, en alusión a Cristian Calderón: “El jugador aunque les duela, es el 99 por ciento responsable de la situación de un equipo. Son los que ejecutan y los responsables o irresponsables de estar en forma o no estarlo, en no ser profesionales, en no representar su profesión de una forma digna. Con todo respeto si tu equipo no anda bien, no puedes salir y pintarte el pelo de rosa”.

