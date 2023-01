El mediocampista canterano de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, reveló en una reciente entrevista exclusiva previa al arranque del venidero Torneo Clausura 2023, el mensaje que le transmitió a su compañero y actual figura estelar de los rojiblancos: Alexis Vega, para ser campeones en la Liga MX.

El portentoso volante formado en las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado confesó parte de la comunicación constante que sostiene con Vega tras su regreso de Qatar 2022 y aseguró en una plática con la cadena TUDN la forma en que le dejó claro su deseo a la principal figura de la organización tapatía, con el que quiere salir campeón en el futbol mexicano.

El Nene Beltrán, junto con Alexis Vega, cumplieron este jueves con la sesión vespertina de entrenamientos en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, que afina los últimos detalles tácticos para el viaje del viernes a Monterrey, donde un día después debutarán frente a los Rayados en el Estadio BBVA por la Jornada 1 del Clausura 2023.

El canterano del Rebaño Sagrado consideró que ganar en Guadalajara tiene más valor que en otros clubes y argumentó en su plática exclusiva con TUDN que "Chivas sigue siendo el mejor de México. No me gusta hablar, porque no he sido campeón tampoco, pero el campeonato aquí vale más que en cualquier equipo. Sé lo que es sufrir aquí para poder llegar, vas con todo en contra".

El Nene reveló a TUDN la exigencia que le extendió a su compañero y amigo Alexis Vega a su vuelta de Qatar 2022 al referir que "Alexis regresó del Mundial y cómo jugó, las ganas que tenía de cumplir su sueño de irse a Europa y todo, yo sí he hablado mucho con él y le he pedido que lo necesitamos aquí, que vamos a echarle (ganas) aquí, que vamos a ganar".

