El flamante refuerzo ofensivo de las Chivas de Guadalajara, Víctor Guzmán, reveló este jueves en una entrevista exclusiva el motivador objetivo que se trazó con su nuevo entrenador Veljko Paunovic al que además llenó de elogios en la víspera del debut rojiblanco en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX en Monterrey.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, incluído el imponente mediocampista tapatío, entrenó este jueves en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar los detalles tácticos finales de su próxima presentación, el sábado, que marcará el debut frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023.

El Pocho Guzmán platicó este jueves vía telefónica en exclusiva con Marca Claro sobre su regreso al redil y se confesó "contento de llegar a Chivas, lo encaro con mucho compromiso como lo hacía con Pachuca, pero sabemos lo que representa Chivas, así que lo encaro con mayor compromiso, con mayor responsabilidad sabiendo las expectativas que se han presentado".

El excelso mediocampista ofensivo, en cuanto al plantel que encontró en su vuelta a Verde Valle, reconoció que "lo he dicho hace unos días en la presentación. Sabemos de la calidad que tienen los compañeros. Todos los jugadores que están son grandes jugadores. Ahora trato de aportar algo, estamos para campeones. Esta institución tiene que quedar campeón y si no, no servimos para la institución. Chivas por su grandeza y lo que representa tiene que estar en los primeros cuatro lugares".

Guzmán fue consultado por sus primeras impresiones sobre el director técnico Veljko Paunovic y lo llenó de elogios, además de revelar una épica meta trazada por ambos para este Clausura 2023 al destacar que "es una persona que en el día a día te va inyectando el sí se puede y vamos a ser mejores. Tiene una ambición de ser ganador, a él le importa el día a día. Él nos está transmitiendo lo que es estar en Chivas, perder la Copa Sky nos dolió mucho, tenemos que ganar todo, hasta las cartas y las canicas. Tenemos que ser competitivos en todo lo que hagamos. Tiene mucha hambre de hacer cosas importantes en este equipo".

