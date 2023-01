El flamante refuerzo de las Chivas de Guadalajara, Víctor Guzmán, resaltó este jueves en una entrevista exclusiva la calidad que existe dentro del futbol mexicano, en la víspera de la fecha inaugural del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, pero aseveró que solo "falta creérsela y confiar" en el talento que surge de las Fuerzas Básicas de los clubes nacionales.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, incluído el imponente mediocampista tapatío, entrenó este jueves en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar los detalles tácticos finales de su próxima presentación, el sábado, que marcará el debut frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023.

El Pocho Guzmán platicó este jueves en exclusiva con Marca Claro sobre su regreso al redil tapatío y se confesó "contento de llegar a Chivas, lo encaro con mucho compromiso como lo hacía con Pachuca, pero sabemos lo que representa Chivas, así que lo encaro con mayor compromiso, con mayor responsabilidad sabiendo las expectativas que se han presentado".

El medio ofensivo del Guadalajara fue consultado sobre la desventaja del Rebaño Sagrado por condición de jugar solo con mexicanos y replicó que "no. La verdad, que no es desventaja. He sido una persona que siempre ha creído y trata de apoyar a lo que es local, todo lo mexicano. Tengo mucho amor por el país. La verdad es que hay demasiada calidad en el fútbol mexicano, falta creérsela y confiar en uno mismo. Ha venido gente de fuera que dice que la calidad del mexicano está muy fuerte, incluso más que en otros países. Solo falta que el mexicano se la crea. Falta cambiarnos el chip".

Guzmán platicó además de su ilusión por una posible vuelta a la Selección Nacional de México para la próxima Copa del Mundo, por lo que reveló que "sí, como no. Siempre ilusiona el poder estar en un Mundial, el poder ser seleccionado. Y pues bueno ahora que estoy acá en Chivas, espero que más jugadores de Chivas estén en la selección como era antes, pero claro, eso nos lo tenemos que ganar semana a semana".

