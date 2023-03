El ex dirigente rojiblanco sigue muy lejos de haber convencido a la afición de su trabajo, pues nunca pudo arrojar los resultados que él prometió.

El Club Guadalajara marchan en el cuarto lugar de la tabla general con amplias posibilidades de colocarse a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de manera directa y todo es gracias a la excelente labor que ha realizado, primero el director deportivo, Fernando Hierro, quien eligió a Veljko Paunović como entrenador y vaya que ha dado resultados, por lo cual el periodista David Medrano le ‘echó en cara’ a Ricardo Peláez sus malas decisiones.

En la charla organizada por Chivas denominada ‘Titanes del Clásico de México’ algunos recocidos comentaristas se reunieron para hablar sobre el Rebaño Sagrado y el América que el sábado 18 de marzo se verán la caras en el Clásico Nacional más esperado de los últimos años y fue ahí donde el comunicador de Tv Azteca no tuvo reparo en recordarle a Peláez Linares que el trabajo de Paunović ha resultado mucho mejor que sus elegidos para el banquillo rojiblanco.

“Lo que hace Pauno de convencer a estos muchachos de jugar. En dos meses este señor ha convencido a los muchachos de cómo hay que jugar, de cómo hay que apretar. Hoy el equipo tiene un estilo, bien definido, una forma, perdón Peláez, pero no se veía ni con Leaño ni con Cadena. Tiene un estilo de jugar”, comentó Medrano ante la mirada atónita del ex goleador mexicano, quien no tuvo más remedio que escuchar.

Los halagos de Ricardo Pelaéz para Paunović

Cuando le tocó turno al ex director deportivo de Guadalajara para hablar sobre el trabajo del estratega europeo, no se cansó de lanzarle flores asegurando que su táctica han funcionado a la perfección, pero la parte de gestionar dentro del vestidor ha sido la clave de su éxito, pues considera que se ha encargado de resolver cualquier inquietud de los jugadores que entran a la cancha y también de los que son banca.

“Yo he aprendido en estos años que llevo como directivo que halamos mucho de táctica. Si es muy importante, pero hay otro factor que es tan importante o más que eso y es la gestión ¿cómo estás? ¿como te sientes?, generas un buen ambiente, por convicción no por obligación, hay que decidir cosas importantes que se deciden arriba. Que el futbolista decida, y cuándo está comprometido y bien gestionado responden en la cancha. Está dándole juego a todos, todos están motivados y la gestión es tan importante como la táctica”, comentó Peláez Linares.

