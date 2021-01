Isaac Brizuela: Los objetivos con Chivas en este Guard1anes 2021

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, ofreció el martes una extensa entrevista especial con el canal por suscripción de la institución rojiblanca: Chivas TV, en la que habló de los objetivos del plantel y también personales en su carrera profesional para este Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y en la previa a la visita del jueves al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastra, como parte de la tercera fecha del campeonato.

El plantel principal del Club Deportivo Guadalajara regresó el lunes al campo de la ciudad deportiva de Verde Valle para comenzar los trabajos de preparación con miras a su próxima presentación: este jueves frente a los potosinos, un encuentro en que buscará su primera victoria de este año, con la intención firme de mejorar su posición en la clasificación general del Guard1anes 2021, con el retorno del delantero José Juan Macías tras superar su contagio de coronavirus o Covid-19, pero con la duda del capitán Jesús Molina por una dolencia en su tobillo de la pierna izquierda.

¿Para qué está Chivas en este Guard1anes 2021?

El "Conejo" Brizuela, como se le conoce en el entorno del futbol mexicano al veloz mediocampista de las Chivas, consideró que "hablando del compromiso que hacemos al arranque del torneo, era lo que nos decía Ricardo (Peláez) y Víctor Manuel Vucetich, con todo el cuerpo técnico y la directiva, que a lo mejor que el torneo pasado que hubo cambios de entrenador y también de jugadores, el objetivo principal era calificar y ahora dicen que no puede ser el principal calificar, sino ser una obligación y verlo como un compromiso, pero tampoco estar tan aferrados que lo tenemos que hacer sí o sí. Es simplemente estar conscientes que estamos en Chivas y se tiene que estar en una Liguilla, saber que estas en una institución grande y la debemos respetar como tal, así que ese es uno de los objetivos, pero está en la mente de todos nosotros estar en la Liguilla y pelear por el título. Tenemos un plantel muy completo, lo hemos demostrado ante grandes equipos o las nóminas más altas del futbol mexicano, así que no hay pretexto".

El polivalente volante del Guadalajara, añadió que "lo hablamos, nos quedamos a un paso (el torneo pasado al caer en semifinales con León) y es lo mínimo en lo que podemos pensar, llegar a la misma instancia u obviamente avanzar más, que es la ilusión que tenemos todos, en lo personal también anhelo tener un nuevo título con el Rebaño y estar en todos los partidos, porque es como una espinita que me quedó por estar lesionado en el campeonato y quiero estar levantando el título, pero estando en el terreno de juego".

Los 350 partidos que cumple con Chivas

"Lo que me viene a la mente es tratar de dobletearlos (llegar a 700, entre risas). Tratar de tener la mayor cantidad (de partidos) que se pueda, saber que mi cuerpo me va a decir en que momento ya (se terminó). Pero ahorita me siento bastante bien, en muy buena forma, que me cuido mucho y trataré de alargar lo más que pueda mi carrera y me llena de orgullo saber que tengo ya algunos partidos. Me acuerdo cuando debutaba que veía a los más grandes que cumplían 400-500 (partidos) y lo veía como una cifra muy difícil de alcanzar y veía constancia en su trabajo y era algo que me hacía querer igualar su carrera o los partidos que tiene. Me llena de orgullo y me compromete a seguir creciendo, a seguir siendo un buen ejemplo para mis compañeros, para la institución y eso es lo que quiero que recuerden de mi, que me entregué al máximo, que era un buen compañero y una buena persona".

¿Cómo se siente cuando va de lateral por derecha?

"Me gusta, porque lo veo como una obligación de estar subiendo al ataque, porque el cuerpo técnico desde afuera ve que se necesita más a la parte ofensiva, considero también que Jesús (Sánchez), mi compadre, va mucho al ataque pero a lo mejor. Yo que he jugado más a la ofensiva, es para estar pasando, ayudar por toda la banda y me gusta, aunque considero que soy más de la parte de arriba, pero sé que lo hago bien, he ido mejorando y que también ayudo al equipo bajando, que es algo también que me he propuesto, mejorar en defensiva. Obviamente voy a estar a la disposición del cuerpo técnico y donde me pongan".