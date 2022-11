"No le da miedo": Gilberto Orozco Chiquete aplaude la idea futbolística de Paunovic

La directiva de Chivas comandada por Amaury Vergara apostó por un nuevo proyecto deportivo con ideas futbolísticas distintas a las que se venían trabajando en el Rebaño desde hace algunos años, por lo que la llegada de Veljko Paunović trajo consigo algunos conceptos que agradaron en la plantilla rojiblanca.

Después de una semana de trabajos con el timonel serbio y de las primeras prácticas en Isla de Navidad, algunos futbolistas ya manifiestan abiertamente su alegría por la idea futbolística que pregona el europeo, asegurando que propone un estilo temerario en algunas situaciones.

“Nos ha pedido mucha intensidad, un equipo muy compacto en todas las líneas, un equipo muy inteligente. Todavía insistir más en la marca en ataque, es importantísimo adelantar la línea. Es un profe que no le da miedo defender al espacio y eso es muy moderno en el futbol (…) Me transmite mucha seguridad, me transmite mucha confianza y aprendizaje cada vez que habla. Es un tipo muy preparado, que sabe a lo que viene y que viene a sumar a todos”, declaró Gilberto Orozco Chiquete.

La primera semana de trabajos de parte de Veljko Paunović se enfocó en implementar y aplicar conceptos futbolísticos en cuanto a la defensiva como “repliegues, presión tras pérdida, ubicación y defensa de área”, según explicó Enrique Noriega, miembro del staff de comunicación del Rebaño.

¿Qué sigue para Chivas?

El primer equipo ya se encuentra instalado en Isla de Navidad para la fase de pretemporada en playa, misma que concluirá el 27 del mismo mes. Posteriormente, el 1 de diciembre jugarán un duelo amistoso para después viajar a España el 5 de dicho mes para enfrentarse el día 8 y 12, respectivamente contra Getafe y Athletic de Bilbao.

