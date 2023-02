¿Por qué José Juan Macías no jugará contra Pachuca el partido por la Fecha 6 del Clausura 2023?

Se esperaba que José Juan Macías al menos fuera parte de la convocatoria para el duelo de este sábado ante Pachuca en el Estadio Hidalgo por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2023, pero todo apunta a que su regreso no tiene una fecha establecida a pesar de que los médicos pronosticaban que lo hiciera en esta semana, al menos para salir a la banca.

En el Rebaño Sagrado no cantan victoria porque saben que mientras JJ Macías no haga su aparición en un duelo oficial, no se puede considerar que está 100% recuperado de la lesión en la rodilla derecha que lo llevó hasta el quirófano el año anterior, pues ahora un problema muscular es lo que ha complicado que el estratega Veljko Paunović lo tome en cuenta, al menos contra Tuzos.

ver también El regreso esperado de Alan Pulido

En los entrenamientos de esta semana en Verde Valle, al parecer presentó una molestia que no le permitió entrenar con normalidad, aunque Chivas nunca emitió ningún comunicado al respecto sobre el estado físico de su mejor goleador en los últimos años, pero tampoco fue considerado en la lista de los futbolistas que viajaron al estado de Hidalgo.

La realidad es que el regreso de Macías está inundado de un mar de dudas, porque mientras algunos lo ven listo para jugar ante Pumas de la UNAM la siguiente semana, hay quienes le dan dos semanas más para que entre en acción , es decir en la Fecha 9 cuando los rojiblancos visiten a los Tigres de la UANL, pero si se confirma la nueva lesión, sigue en el aire el momento de verlo nuevamente buscando el arco rival.

Encuesta ¿Cuándo crees que regrese JJ Macías a las canchas? ¿Cuándo crees que regrese JJ Macías a las canchas? Creo que contra Pumas Yo creo que ante Tigres Pienso que frente a Santos Laguna YA VOTARON 31 PERSONAS

Chivas vs. Pachuca: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO?

El partido correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2023 entre hidalguenses y tapatíos se disputará el próximo sábado 11 de febrero en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Hidalgo, por lo que el partido será transmitido señal de televisión por la cadena Fox Sports. Recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!