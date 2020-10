Raúl Gudiño reitera objetivo de Chivas en el Guard1anes 2020 de Liga MX es la clasificación directa a Liguilla

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, reconoció que deben mantenerse enfocados para ganar este sábado el Clásico Tapatío frente al Atlas en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 14 del Torneo Guard1anes 2020 y entonces ir partido a partido en este duro cierre del calendario de la ronda eliminatoria para poder calificar de forma directa a la Liguilla, una instancia de la Liga MX a la que no avanzan desde hace tres años.

El arquero canterano del Club Deportivo Guadalajara este viernes completó, junto a los integrantes del primer equipo rojiblanco, la preparación en las instalaciones del Gigante de Zapopan para este compromiso frente al Atlas, que iniciará una complicada parte final del semestre y en la que deberán retar luego a Cruz Azul, Pumas UNAM y Monterrey, con el objetivo de mantenerse al menos entre los primeros ocho lugares de la clasificación general del Guard1anes 2020.

Gudiño, durante una entrevista con la cadena Telemundo, reconoció que la preparación durante esta Fecha FIFA de octubre para el Clásico Tapatío, "fíjate que ha sido difícil, por la cuestión de la adaptación que se ha manejado en el equipo, pero hemos trabajado muy fuerte, hemos trabajado enfocados. La semana pasada estuvo enfocada en lo físico, ya esta semana le metimos un poco más a lo táctico y todo eso, pero la verdad es que nos hemos preparado muy bien para este partido".

El portero de las Chivas al ser consultado por el ex rojiblanco Manuel Sol acerca de alguna petición especial por parte del director técnico Víctor Manuel Vucetich, reveló que "sí, fíjate que ha tenido mucho enfoque en no arriesgar, en jugar a lo seguro, en que cuando veamos alguna posibilidad de riesgo o pérdida de pelota, buscar un pase largo. Lo que nos dice no es romper, por romper, es sino buscar la opción de un compañero en la distancia larga".

Raúl Gudiño, para concretar el regreso a la Fiesta Grande en la mejor ubicación posible y ante la difícil parte final del calendario, aseguró que "debemos ir partido tras partido, creo que es la opción más clara, la opción que se debe tomar. Sabemos que viene un cierre fuerte, que viene con grandes rivales (Cruz Azul, Pumas y Monterrey), pero creo que tenemos que ir enfocados en cada partido que tengamos y en ir sumando de tres y con eso nos vamos acercando a los primeros lugares".