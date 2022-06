El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, se encuentra a pocos días de su estreno como titular del banquillo rojiblanco tras una exitosa experiencia como interino en el Torneo Clausura 2022 y reveló que ya tiene lista la alineación que presentará el sábado en el Estadio Akron, donde enfrentará a FC Juárez en la Jornada 1 del Apertura 2022 de Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado trabajaron la mañana de este miércoles en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, donde ultimaron los detalles de este mes de junio de intensa pretemporada y con la preparación de la alineación titular para la primera fecha del campeonato, programada para el sábado 2 de julio en el Gigante de Zapopan.

Cadena, durante una conferencia de prensa efectuada el martes en Verde Valle, reveló que fue decisión del cuerpo técnico que lidera marginar a Walter Gael Sandoval del plantel principal tras la pretemporada en Estados Unidos y no como se rumoró, que fue por solicitud del atacante Alexis Vega. Cadena afirmó que "de Gael la decisión fue mía; esa posición está muy poblada: Cone (Brizuela) y (Jesús) Angulo están por regresar, hay chavos como Pavel (Pérez) o Sebas (Pérez Bouquet) y creo que no estaba por encima de lo que tengo actualmente". Añadió que en el caso de Javier Eduardo López, el mediocampista "no está dentro de mis planes, por lo tanto no es una opción para el equipo".

El entrenador del Rebaño Sagrado se refirió a la intensidad de esta pretemporada rojiblanca que inició en Barra de Navidad, pasó por Estados Unidos y cierran con toda la energía para comenzar este Apertura 2022 y reconoció que "todos han trabajado de manera espectacular, están motivados en este inicio de torneo y obviamente a mí me la ponen muy difícil (para designar el 11 inicial del sábado)".

Cadena reconoció el trabajo del plantel principal rojiblanco en la pretemporada (Chivas)

Ricardo Cadena, quien debuta también como entrenador titular de las Chivas tras su notorio desempeño en la parte final del Clausura 2022 al llegar hasta los Cuartos de Final de la Liguilla, se mostró emocionado por comenzar este nuevo campeonato y a días del partido, confesó que "hoy (martes) tengo definida a la gente que puede iniciar el sábado, tengo claro lo que el equipo necesita, salvo que haya una situación extraordinaria como Covid o algo".

Ricardo Cadena ya tiene lista su alineación para debutar el sábado (Chivas)

