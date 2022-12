El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović, ofreció este jueves una conferencia de prensa tras la victoria 1-0 sobre el club Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez de la ciudad de Madrid, correspondiente al primero de dos partidos de preparación en una gira de preparación por España con miras al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y advirtió de la inminente incorporación de refuerzos a este plantel rojiblanco en el mercado de pases.

La delegación del Rebaño Sagrado, conformada por una lista de 26 jugadores convocados por el cuerpo técnico de Paunović, cumplió este jueves con su primera presentación en territorio español y que saldó con una batallada victoria por la mínima diferencia bajo la lluvia madrileña, gracias a un solitario gol de Fernando Beltrán (65') que fue muy festejado por el banco de suplente de los rojiblancos, que visitarán el domingo al Athletic Club en San Mamés.

El entrenador de las Chivas, durante la conferencia de prensa en el Coliseum Alfonso Pérez, admitió que "me siento un privilegiado por haber sido elegido por el club para llevar el proyecto y darme la posibilidad de venir a España para jugar en equipos como Getafe, un club que fue mi casa durante dos temporadas y admiro y respeto". Paunović jugó con los azulones entre 2005 y 2007, aunque reveló que fue un partido doblemente especial, pues también "es una gran experiencia en el día que recuerdo a mi padre, que falleció hace ocho años. Todo esto me emociona y estoy muy agradecido a Dios y a la gente que me ha dado la oportunidad".

Veljko Paunović reconoció que esperaba la intensidad con la que se desempeñaron sus jugadores e indicó que los conceptos que mostraron sobre el césped del Coliseum Alfonso Pérez los trabajaron y "absorbieron" sus futbolistas desde el primer día. Por ello, manifestó en la conferencia que "eso quiere decir que tenían una ansiedad por mejorar que convertimos en un proceso con una energía canalizada con paciencia, dedicación y sin compromisos hacia lo que consideramos las cosas no negociables dentro de nuestra manera de jugar. Esperaba que compitiera como hemos hecho aquí".

El estratega del Guadalajara reiteró que el club trabaja para intentar firmar a algún refuerzo en el mercado de transferencias para el Clausura 2023 de la Liga MX y advirtió de los actuales procesos que cumplen con la dirección deportiva, que lidera Fernando Hierro: "El primero, mejorar el equipo con lo que tenemos y, si podemos mejorarlo en el mercado, no tendremos duda de hacerlo. Es un proceso (fichar) que no es fácil, competimos con otros equipo que tienen una capacidad muy fuerte". Por lo que el timonel rojiblanco admitió que analizan bien a las piezas que incorporarán para el venidero torneo.

