El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, evitó las excusas la noche del sábado al hacerse cargo de la derrota 1-2 ante Toluca en el Estadio Akron y asumió la responsabilidad por la primera caída de su gestión en el banquillo rojiblanco apenas en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El entrenador del Rebaño Sagrado, durante la conferencia de prensa tras la caída en su debut oficial como anfitrión, admitió que "es una derrota muy dolorosa, pero en este grupo siempre vamos a reconocer nuestros errores, siempre vamos a asumir la responsabilidad, yo primero. Creo que tenemos que mejorar, tenemos que consolidar los resultados que tenemos a favor, sobre todo nuestras actuaciones positivas como en la primera parte, en la que no podemos dar dos caras y yo creo que por eso también tengo que buscar soluciones con mi cuerpo técnico".

Paunovic, durante su intervención en la sala de conferencias del Estadio Akron, se extendió y argumentó que "el equipo en la primera parte mostró una cara, que es la que debemos tener en todos los partidos y tener la consistencia de poder manejar y gestionar los partidos, que creo que en la segunda parte no lo hicimos bien y yo me hago responsable de todo esto, pero el partido que hemos planteado ha sido muy positivo".

"Creo que ha habido elementos fantásticos en el grupo, que en la primera parte hemos presionado muy bien, hemos creado muchas oportunidades y esas oportunidades son las que hay que convertir, eso es lo que tenemos que buscar: la efectividad, tener la capacidad de convertir las oportunidades rápidamente y eso forma parte del crecimiento y del proceso en el que estamos". Veljko Paunovic Entrenador del Guadalajara

El estratega serbio del Guadalajara, luego de sufrir su primera caída oficial, la segunda como anfitrión tras perder la final de la Copa por México ante Cruz Azul y la tercera en su gestión desde la pretemporada al sumar el traspié 2-0 ante Athletic Club en España, se hizo cargo de la derrota y no la esquivó al reconocer que "la responsabilidad es nuestra (como cuerpo técnico), es mía y eso lo asumimos".

Pauno aseguró que "las dos jugadas de gol no ocurren en las condiciones que mencionan, son dos contrataques, son pérdidas que nosotros no supimos parar antes que el rival se aproxime a nuestra área y solamente en estas dos ocasiones creo que el rival no tuvo más llegadas a nuestra área en las que pudo rematar con facilidad, creo que lo hicimos muy bien y marcamos la referencia de los delanteros de ellos, aunque hay que destacar también que hemos jugado contra el equipo que jugó la final del año pasado del playoff (Apertura 2022) y tenemos que saber que enfrente tenemos un gran equipo, que en la primera parte superamos en casi todo y en la segunda parte, como digo, no estuvimos a la altura de poder controlar el partido y eso siempre va a ser nuestra responsabilidad, pero también es mérito del rival".

