Víctor Manuel Vucetich reconoce mejoría goleadora en Chivas desde su llegada al Guadalajara

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, presumió que desde su llegada al redil, la cuota goleadora de su equipo ha aumentado de manera considerable después de 10 jornadas de este Torneo de Apertura o más conocido como Guard1anes 2020 de la Liga MX, en homenaje a los trabajadores de la salud que hacen frente a la pandemia del coronavirus o Covid-19 en la república mexicana.

Los goles del Club Deportivo Guadalajara parecen haber llegado junto al "Rey Midas", como se conoce a Vucetich en el futbol mexicano, esto justamente en la semana previa al Clásico Nacional del sábado contra el club América en el Estadio Azteca, un partido clave del calendario y correspondiente a la undécima jornada del Guard1anes 2020.

El día que el llamado "Rey Midas" llegó a la Perla Tapatía, Chivas anotó dos goles y hasta ahora coleccionan 10 tantos. Antes de esto, el Rebaño Sagrado atravesaba una cruenta sequía goleadora y no había hecho ninguno. Por lo que Vucetich presumió en una entrevista publicada por Espn que "desde que llegamos el equipo ha hecho goles, llegué un miércoles a Guadalajara, ese día jugó con Juárez y metieron dos goles, después jugaron contra San Luis y metieron dos goles, hicimos goles con Querétaro y Necaxa. Nos ha tocado la fortuna que se han metido goles y se han distribuido, algo importante, porque ahora los goles los tiene (José Juan) Macías, Alexis (Vega), (Uriel) Antuna, los tiene (Jesús) Ángulo, es algo importante que se distribuya esa responsabilidad".

José Juan Macías es el mejor goleador de Chivas hasta el momento, con apenas tres tantos, junto al canterano han colaborado Alexis Vega, Uriel Antuna y hasta Jesús Ángulo, uno de los que más ha destacado en las últimas jornadas. Por lo que resaltó que "los hombres que van más al frente son los dos centros delanteros, Macías y Alexis, que son los que siempre llegan constantemente". En cuanto a sus expectativas, Vucetich afirmó que "lo primero es calificar, luego aspirar al campeonato, en una liguilla las posibilidades son para todos".

Vucetich al ser consultado si, "¿estar en Chivas puede ser una especie de revancha tras su corto paso por la selección mexicana?", reaccionó y señaló que "revancha no, definitivamente que no. Sé lo que es estar ahí, sé cómo se participa en una selección, pero dos juegos no me significa nada, realmente conocí, sí conocí. Me han tocado equipos con los que a lo mejor he jugado con ocho o nueve jugadores mexicanos, a lo mejor, en ocasiones con Monterrey jugamos con ocho mexicanos y dos o tres extranjeros, pero creo que eso es muy subjetivo, la parte importante es que tenemos elementos muy confiables".