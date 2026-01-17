Chivas ha tenido un inicio de torneo perfecto, con dos partidos ganados y sin recibir gol, una racha que ha fortalecido como pocas veces la relación entre el equipo y su afición. El buen momento ha generado ilusión en el entorno rojiblanco, pero eso no significa conformismo. La exigencia sigue siendo parte del ADN del chivahermano, y de cara al duelo ante Querétaro, los seguidores enviaron un mensaje claro tanto al equipo como a Gabriel Milito.

La afición no olvida que en el torneo pasado los Gallos Blancos vencieron al Rebaño Sagrado en pleno cierre positivo del campeonato, un resultado que impidió que Guadalajara firmara una racha de ocho victorias consecutivas. Ese antecedente sigue presente y, por ello, las redes sociales se han llenado de mensajes exigiendo el triunfo en el partido de esta noche.

Otro de los motivos detrás de esta postura exigente es que Chivas cuenta con un plantel claramente superior al de Querétaro, al menos en el papel. Además, la afición quiere que el equipo cierre con el pie derecho esta primera fase del torneo, antes de la pausa que la Liga MX programó por la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana enfrentará a Bolivia y Panamá.

Para este compromiso, la convocatoria del Guadalajara incluyó a prácticamente todos sus hombres importantes, entre ellos Fernando González, por lo que el plantel luce casi completo. El único descartado es Gilberto Sepúlveda, quien continúa recuperándose de un esguince de tobillo, situación que deja sin margen de pretextos al cuerpo técnico para no mandar a la cancha la mejor alineación posible.

Chivas sale como favorito ante Querétaro, pero no deben confiarse

Chivas y Querétaro se enfrentarán la tarde de este sábado a las 5:07 pm en el Estadio Akron, en un duelo donde el Guadalajara parte como favorito según las predicciones de los expertos. Ahora, la consigna es clara: no confiarse y aprovechar las condiciones para sumar los tres puntos y mantener el paso perfecto en el Clausura 2026.