Chivas recibirá la tarde de este sábado al Querétaro en el Estadio Akron, en punto de las 5:07 pm, en el partido correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado llega con paso perfecto tras ganar sus dos primeros encuentros, mientras que los Gallos Blancos suman un empate y una derrota. Aun así, en el entorno rojiblanco tienen claro que los antecedentes no garantizan nada y el propio Club ha advertido que no será un partido sencillo.

En la previa del encuentro, la cuenta oficial de Chivas en inglés publicó un análisis del partido en el que destacaron algunos datos clave. En cuanto al historial entre ambos equipos, el Club fue claro al señalar que “históricamente, los partidos entre Guadalajara y Gallos Blancos han sido muy demandantes”, dejando en claro que este compromiso no será la excepción.

Querétaro es un rival complicado para Chivas.

Además del historial, el análisis también pone énfasis en el momento actual del Querétaro, un equipo que necesita sumar puntos tras sus resultados recientes. “Querétaro llega con la urgencia de subir posiciones después de sus más recientes resultados”, señala la previa, lo que anticipa un partido intenso y disputado desde el silbatazo inicial.

Chivas también recordó que mantiene una racha positiva frente a los Gallos Blancos en el Estadio Akron, ya que no ha perdido ante ellos en los últimos 10 partidos como local. Sin embargo, el balance no es del todo favorable, pues solo ha conseguido tres victorias y siete empates, una estadística que el equipo espera mejorar ahora bajo el mando de Gabriel Milito.

Chivas saldrá a la cancha como favorito contra el Querétaro según predicciones

Con todo y los antecedentes complicados, el Guadalajara parte como favorito para el duelo de esta noche de acuerdo con plataformas de análisis y casas de apuestas. Por ello, se espera que el Rebaño Sagrado pueda volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea por el liderato del Clausura 2026.