Chivas enfrenta esta noche a Querétaro por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. De cara al tercer compromiso del Rebaño Sagrado en el certamen, repasamos si el encuentro será o no transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta.

El equipo de Gabriel Milito firmó un prometedor inicio de torneo gracias a las victorias ante Pachuca y Juárez, por lo que llega al duelo de hoy como uno de los líderes junto a Toluca. Entre las novedades del equipo, aparece el regreso de Fernando González a la convocatoria.

En lo que respecta a su rival, los Gallos Blancos no han podido ganar en sus primeras dos presentaciones: primero rescataron un valioso empate por 1-1 en su visita a Pumas, pero luego cayeron como local por 1-2 ante Tijuana. Además, no ganan de visita frente a Chivas desde el 2014.

Chivas viene de lograr una agónica victoria sobre Juárez (Imago7)

¿Va por TV abierta Chivas vs. Querétaro?

Una de las dudas más recurrentes de la afición en cada jornada es dónde se puede ver el partido en vivo. En este caso, la respuesta es clara: el Chivas vs. Querétaro NO será transmitido por televisión abierta, ya que los encuentros de local del Rebaño Sagrado son exclusivos de Amazon Prime Video. No obstante, podrás seguir el minuto a minuto en Rebaño Pasión, con videos, goles, polémicas y todo lo que deje el debut rojiblanco en el Clausura 2026.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Querétaro se llevará a cabo en el Estadio Akron este sábado 17 de enero. El encuentro está pactado para que comience a las 17:07 del Centro de México.