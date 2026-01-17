Este viernes el Club Deportivo Guadalajara terminó su preparación para el partido ante los Gallos Blancos del Querétaro y por medio de redes sociales dio a conocer la convocatoria de Gabriel Milito y sorprendió el regreso de Fernando “Oso” González.

El mediocampista mexicano culminó de manera exitosa su proceso de readaptación así que podría tener minutos en el encuentro ante los Gallos Blancos del Querétaro, correspondiente a la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

El regreso de Fernando “Oso” González es una excelente noticia para el Rebaño Sagrado ya que es uno de los hombres de confianza de Gabriel Milito, pero su regreso perjudicó a un canterano de la institución rojiblanca.

Fernando González regresó a la convocatoria de Chivas.

¿Qué jugador fue sacrificado por Gabriel Milito por el regreso de Fernando González?

Con el regreso de Fernando “Oso” González a la convocatoria del Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito tuvo que sacrificar para el partido ante los Gallos Blancos del Querétaro a Samir Inda, quien había sido considerado en los llamados del argentino en estas primeras dos fechas.

Cabe mencionar que Gabriel Milito consideró para el partido ante los Gallos Blancos del Querétaro a 21 futbolistas, los cuales buscarán el tercer triunfo en el Torneo Clausura 2026 luego de vencer a Pachuca y Juárez en la Jornada 1 y 2, respectivamente.

La convocatoria completa de Chivas vs. Querétaro

• Raúl Rangel

• Óscar Whalley

• Richard Ledezma

• Miguel Gómez

• Miguel Tapias

• Diego Campillo

• José Castillo

• Rubén González

• Bryan González

• Luis Romo

• Omar Govea

• Brian Gutiérrez

• Daniel Aguirre

• Efraín Álvarez

• Yael Padilla

• Roberto Alvarado

• Hugo Camberos

• Santiago Sandoval

• Armando González

• Ángel Sepúlveda

• Ricardo Marín