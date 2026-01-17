Chivas ha tenido un inicio de torneo perfecto en el Clausura 2026, sumando dos victorias consecutivas y manteniendo su portería en cero, siendo el único equipo en poder presumirlo en el torneo. Sin embargo, en el entorno rojiblanco tienen claro que no hay margen para la confianza excesiva, por lo que Gabriel Milito y sus jugadores recibirán este sábado al Querétaro con máxima concentración para hacer el mejor partido posible.

Chivas es amplio favorito para ganar esta noche.

Mientras el Guadalajara llega con triunfos ante Pachuca y Juárez, los Gallos Blancos atraviesan un arranque irregular, tras caer en casa frente a Tijuana y rescatar un empate en su visita a Pumas en Ciudad Universitaria. Con este panorama, el Rebaño Sagrado parte como favorito, aunque las proyecciones coinciden en que no será un duelo sencillo.

De acuerdo con la plataforma especializada Besoccer, Chivas tiene un 64.5% de probabilidades de llevarse la victoria en el duelo de esta tarde. No obstante, sus modelos anticipan un partido cerrado, en el que lo más probable es un triunfo por uno o dos goles, siendo los marcadores más recurrentes el 1-0, 2-0 y 2-1 a favor de los rojiblancos.

Por otro lado, las principales casas de apuestas en México son aún más contundentes y colocan al Guadalajara con cerca del 72% de probabilidad de ganar. Los momios reflejan una clara confianza en el triunfo de los dirigidos por Gabriel Milito, con cuotas muy bajas para Chivas y considerablemente altas para una victoria de Querétaro.

A Chivas se le suele complicar el Querétaro, especialmente en el Estadio Akron

A pesar del favoritismo, la historia reciente invita a la cautela. Los partidos entre Chivas y Querétaro suelen ser más complicados de lo esperado, incluso en el Estadio Akron. Aunque los Gallos Blancos solo han ganado una vez en esa cancha, en el recordado debut de Ronaldinho, el Guadalajara apenas ha logrado tres victorias en los últimos diez enfrentamientos como local, un dato que refuerza la idea de que no será un compromiso sencillo.