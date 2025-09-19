Las Chivas de Guadalajara jugarán este sábado frente a Toluca en el partido correspondiente a la Jornada 9 dentro del Torneo Apertura 2025 que se disputará en la cancha del Estadio Akron. Para el técnico, Gabriel Milito, es fundamental sumar tres puntos que les permitan escalar posiciones.

El Rebaño Sagrado llega a este importante compromiso luego del empate sin goles frente a Tigres de la UANL, donde no pudieron reflejar el dominio en el marcador, después de vencer al América en el Clásico Nacional, pero la buena noticia es que parece que ya salieron de la mala racha.

Hay un aspecto que no está siendo del todo favorable para Milito y es que hay al menos cinco jugadores de Chivas con problemas físicos y no podrían ver actividad contra los Diablos Rojos, por ello seguramente habrá novedades en el 11 titular.

Chivas busca aprovechar en casa la visita de Toluca. Foto: Imago7/Diego Padilla

De acuerdo a lo que ha trabajando Guadalajara en estos días, así podrían saltar a la cancha del Estadio Akron: Raúl Rangel en la portería; Diego Campillo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Bryan González y Miguel Gómez en la defensa; en el medio campo Rubén González, Luis Romo y Santiago Sandoval y al frente Cade Cowell con Efraín Álvarez.

Chivas está en el lugar 11 de la tabla general

Con el triunfo sobre las Águilas y la igualada contra Tigres de la UANL, el Rebaño salió del lugar 16 para escalar al puesto 11 con ocho unidades producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

Será este sábado 20 de septiembre cuando reciban a Toluca en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México y la siguiente semana, el martes, le harán los honores a Necaxa en el juego de la fecha doble que también se jugará en el Akron.