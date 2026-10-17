Guadalajara y universitarios se enfrentan en la jornada 12, en donde Gabriel Milito deberá improvisar por las múltiples ausencias que sufre el Rebaño.

La presión comienza a aparecer en el interior de Chivas debido a la seguidilla de tres partidos sin ganar en el Apertura 2026, por lo que Gabriel Milito se encuentra obligado a conseguir el triunfo, como sea, contra Tigres en la cancha del Estadio Akron.

La buena noticia para el Guadalajara es que el entrenador ya podrá echar mano de Omar Govea, quien cumplió con su partido de suspensión tras la derrota contra Querétaro; sin embargo, sigue con muchas bajas por lesión, en donde el panorama es que José Castillo y Bryan González reaparezcan la próxima semana.

¿Hora y opciones para ver el Chivas vs. Tigres del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 entre el Guadalajara y los Tigres está pactado a disputarse este sábado 17 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en donde en México la opción para verlo EN VIVO es Amazon Prime.

Posible alineación de Chivas

Raúl Rangel

Richy Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Rey

Carlos Hernández

Leonel Calderón

Fernando González

Omar Govea

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

Posible alineación de Tigres