La presión comienza a aparecer en el interior de Chivas debido a la seguidilla de tres partidos sin ganar en el Apertura 2026, por lo que Gabriel Milito se encuentra obligado a conseguir el triunfo, como sea, contra Tigres en la cancha del Estadio Akron.
La buena noticia para el Guadalajara es que el entrenador ya podrá echar mano de Omar Govea, quien cumplió con su partido de suspensión tras la derrota contra Querétaro; sin embargo, sigue con muchas bajas por lesión, en donde el panorama es que José Castillo y Bryan González reaparezcan la próxima semana.
¿Hora y opciones para ver el Chivas vs. Tigres del Apertura 2026?
El partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 entre el Guadalajara y los Tigres está pactado a disputarse este sábado 17 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en donde en México la opción para verlo EN VIVO es Amazon Prime.
Posible alineación de Chivas
- Raúl Rangel
- Richy Ledezma
- Daniel Aguirre
- Luis Rey
- Carlos Hernández
- Leonel Calderón
- Fernando González
- Omar Govea
- Roberto Alvarado
- Santiago Sandoval
- Ricardo Marín
Posible alineación de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Alan Franco
- Joaquim
- Rafael Guerrero
- César Araujo
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- Mauro Lainez
- Emiliano Gómez
- Guillermo Martínez