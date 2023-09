La Liga Mx está en pausa debido a la Fecha FIFA en todo el mundo; sin embargo, la expectativa del próximo choque entre Chivas y América en una edición más del Clásico Nacional ha comenzado a despertar el interés de los millones de aficionados de ambos clubes, en donde Álvaro Fidalgo reveló lo que sufrió tras caer en Semifinales contra el Rebaño.

El mediocampista español de las Águilas reveló que tras protagonizar la expulsión que le abrió la puerta a los tapatíos de la remontada, le afectó anímicamente, al punto de que no podía dormir por las noches, según reveló en entrevista con Rodrigo Faez.

“No había vivido nada parecido, ni dormía. Porque aparte, seguía la Liguilla y Chivas seguía jugando, jugaba el jueves contra Tigres y el domingo la vuelta de la Final (…) ‘No jodas, nos van a empatar en títulos de liga; podía ser todavía más fuerte de lo que había sido.

“No dormía nada por las noches; entre el cambio de horario, que no sé qué, no sé cuánto, hasta que no perdieron (las Chivas) no dormía. Al final no descansas, porque encima lo único que quería era jugar de nuevo. Fueron diez días lo que tuvimos (de vacaciones). Empecé más o menos a poder estar más tranquilo cuando Chivas perdió”, aseguró en dicha charla.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El duelo más esperado de la fase regular del futbol mexicano en el que chocarán los dos clubes más importantes del país está pactado a disputarse el próximo sábado 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.