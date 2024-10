Chivas se encuentra en una etapa de reestructuración tras las salidas de Fernando Hierro y Fernando Gago, por lo que Amaury Vergara y su familia estarían analizando cómo estará integrada la dirección deportiva y la dirección técnica del Rebaño a partir del Clausura 2025.

Existen diversos reportes que aseguran que los españoles, Juan Carlos Martínez y Fran Pérez no continuarán en el redil para el próximo semestre, por lo que los dirigentes estarían analizando candidatos para un nuevo proyecto deportivo que le dé continuidad al que ya se viene trabajando.

Es por eso que Ramón Ramírez, ídolo del Guadalajara durante la década de los años 90, reveló que le gustaría comandar un proyecto desde la directiva, para estar al pendiente del trabajo que se realiza en fuerzas básicas, aunque admitió que nunca lo han invitado en el chiverío a colaborar con ellos.

“No. Si tuviera que involucrarme en un proyecto, me interesa más la parte de la dirección deportiva. Me gusta más estar en contacto y comunicación con el desarrollo de las fuerzas básicas, de los nuevos talentos, crear nuevas camadas de futbolistas.

“Nunca me han invitado (…) Soy de la idea de que no me gustaría que me invitaran simplemente por ser imagen, sino por capacidad. Si es por capacidad, adelante, por otras cosas, no”, explicó el exjugador rojiblanco en el podcast, Guardianes de la Tradición.

¿Por qué Ramón Ramírez es una leyenda de Chivas?

El mediocampista llegó como refuerzo al Guadalajara en 1994 como parte de las Súper Chivas, convirtiéndose en el referente de ese equipo rojiblanco que logró coronarse de manera espectacular en el Verano 97 contra Toros Neza.