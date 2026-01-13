Chivas visita esta noche a Bravos de Juárez en la Jornada 2 del Clausura 2026, un rival que desde el torneo pasado dejó claro que no se le puede subestimar. Para este semestre, el conjunto fronterizo se reforzó de forma importante y ahora es dirigido por Pedro Caixinha, iniciando el torneo con un triunfo ante Mazatlán que elevó las expectativas en la frontera.

Eso sí, el Rebaño Sagrado cuenta con un antecedente que invita al optimismo y que el propio club presumió en sus redes sociales. Chivas nunca ha perdido en el Estadio Olímpico Benito Juárez en partidos de Liga MX, una estadística que alimenta la confianza de cara al duelo de esta noche y que hace pensar que, como mínimo, el Guadalajara podría volver a casa con un empate.

Además, el contexto actual es muy distinto al del torneo pasado, cuando el equipo tardó varias jornadas en adaptarse a la idea de juego de Gabriel Milito. Aun así, Chivas cayó en casa ante Juárez en el Apertura 2025, una derrota que quedó como una espinita clavada tanto para el plantel como para la afición, y que ahora buscarán sacarse reclamando el triunfo en la frontera.

El único antecedente de una victoria de Juárez sobre Chivas en su estadio se remonta a la Jornada 1 de la Copa MX del Clausura 2016, hace ya una década. Desde entonces, y tras el regreso de los Bravos a Primera División, no han podido vencer al Guadalajara en el Benito Juárez, registrándose cuatro triunfos rojiblancos y dos empates en Liga MX.

La victoria ante Pachuca pone a Chivas favorito esta noche ante Juárez

Finalmente, Chivas dejó una grata impresión en la Jornada 1, no solo por el resultado ante Pachuca, sino por lo dominante que fue el equipo durante los primeros 45 minutos. La expectativa es que esa intensidad se repita esta noche, con una diferencia clave respecto al torneo pasado: los jugadores ya dominan la metodología de Gabriel Milito, lo que ha convertido al Guadalajara en uno de los equipos que mejor futbol despliega actualmente en México.