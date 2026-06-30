Chivas concluyó la primera etapa de su pretemporada rumbo al Apertura 2026, una concentración de dos semanas en Isla de Navidad en la que el principal objetivo fue llevar al plantel al máximo nivel físico. La intención de Gabriel Milito y su cuerpo técnico es que el equipo pueda sostener la intensidad que exige su estilo de juego durante toda la temporada, tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup 2026.

Los primeros resultados de ese exigente trabajo ya comienzan a notarse. Después de varias jornadas de dobles sesiones y entrenamientos con los ya famosos “chalecos de Milito”, la cuenta oficial de Chivas compartió una publicación con el mensaje “Más fuertes cada día”, dejando claro que el plantel ha respondido de gran manera a la intensa preparación física realizada en las últimas semanas.

La publicación estuvo acompañada por imágenes de Ángel Sepúlveda y Santiago Sandoval presumiendo el resultado del trabajo físico, además de fotografías de Óscar Whalley, Sebastián Liceaga y Diego Campillo realizando distintos ejercicios de fuerza. Todo ello refleja que el Guadalajara continúa afinando cada detalle para llegar en las mejores condiciones posibles al arranque del Apertura 2026, que comenzará dentro de apenas unas semanas.

Ahora que terminó la etapa más intensa de preparación física, el enfoque del cuerpo técnico ha cambiado hacia el trabajo futbolístico sobre la cancha. Aunque el debut de Chivas en la Liga MX será el próximo 18 de julio, el equipo tendrá su primera prueba este mismo viernes cuando enfrente a Correcaminos en el Estadio Marte R. Gómez, encuentro que servirá para comenzar a evaluar el funcionamiento del plantel.

¿Qué jugadores no han podido hacer la pretemporada con Chivas?

Por el momento, Gabriel Milito no ha podido contar con seis futbolistas durante esta pretemporada. Se trata de Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, quienes continúan concentrados con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. A ellos se suma Efraín Álvarez, quien fue sometido a una operación y todavía necesitará, al menos, un par de semanas más antes de reincorporarse a los entrenamientos con el resto del plantel.