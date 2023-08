En las Chivas de Guadalajara ya quedó muy claro que el portero Miguel Jiménez será el titular para lo que resta del Torneo Apertura 2023, contrario a lo que se esperaba con la llegada de Óscar Whalley como uno de los refuerzos en esta campaña, pero el entrenador Veljko Paunović siempre ha respaldado al Wacho.

A media semana el timonel del Rebaño Sagrado expresó su total confianza para Jiménez afirmando que seguirá como el guardameta estelar bajo los tres postes siempre y cuando no ocurra una desgracia como una lesión, pero eso no es todo, pues también José Raúl Rangel fue anunciado como el segundo arquero.

“Voy a ser muy claro, en cuanto a la portería para mí no hay debates, no hay dudas. Tenemos tres porteros muy competitivos, pero solo puede jugar solo uno (…) Para nosotros, en este momento, Miguel Jiménez es el número uno y eso es como nosotros lo vemos. Con eso siempre vamos a estar apoyando al portero que tenga ese rol”, apuntó el serbio en conferencia de prensa el miércoles pasado.

La teoría por la que Whalley no juega en Chivas

Y todo indica que la situación del portero de 29 años se ha vuelto más complicada, pues en el partido contra Athletic de Bilbao tuvo participación como titular, pero en la segunda mitad fue sustituido por el Tala Rangel y desde ese momento no ha jugado, aunque Paunovic sí dejo muy claro que solo será utilizado en los partidos amistosos.

“Después cuando se esperaba verlo en acción en la Leagues Cup, Veljko Paunovic sorprendió a todos con el canterano Raúl “Tala” Rangel en el once inicial. Por si fuera poco, a solo unos días de que vuelva a rodar el balón en nuestra liga tenocha, Pauno fue muy tajante al decir que se la seguirá jugando con el “Wacho” Jiménez, y de plano ayer cepilló a Whalley de la convocatoria para la visita de hoy a Juárez. ¿Será que Pauno no pidió su llegada al equipo o que de plano no le gusta y por eso pone al “Tala” antes que a Whalley?”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.