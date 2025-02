La derrota de Chivas frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, por la Jornada 7 del Clausura 2025, no se quedó libre de polémicas. Y es que en la primera mitad, con el partido todavía igualada, tuvo lugar un gol anulado a Alan Pulido por posición adelantada. Sin embargo, el trazado de líneas del VAR resultó erróneo según varios especialistas.

Todo hacía indicar que Alan Pulido se encontraba en la misma línea del balón al momento en el que sale el pase de Roberto Alvarado. Sin embargo, el trazado de líneas resultó confuso y el gol fue invalidado, en lo que muchos aficionados han marcado como otro robo arbitral en contra del Rebaño Sagrado.

Cabe recordar que semanas atrás se había dado una situación similar con un gol anulado a Armando González frente a León, en el que la Hormiga también parecía estar habilitado. Hasta Manel Ruano, ayudante de Óscar García, lanzó un dardo por las recurrentes polémicas que han perjudicado a Chivas en este Clausura 2025.

¿Y los audios del VAR? Comisión de Árbitros hace silencio y crecen las sospechas

Luego de la gran polémica que tuvo lugar en la derrota de Chivas frente a Toluca, para los aficionados rojiblancos no pasó inadvertido el hecho de que la Comisión de Árbitros no publicara los audios del VAR como suele hacer en este tipo de situaciones.

Incluso, a través de su cuenta el organismo de la Liga MX hizo referencia a otras polémicas, mucho menos debatibles, como se dieron en los juegos entre Tigres vs. Cruz Azul, Mazatlán vs. Santos o América vs. Necaxa. Pero del gol anulado a Alan Pulido, de momento nada. Por eso la afición rojiblanca inundó de respuestas pidiendo por una explicación.

En Chivas hay malestar con el arbitraje

En su canal de Youtube, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, develó que hay malestar en Verde Valle por las recurrentes polémicas que han perjudicado al Rebaño. “No es nuevo porque desde que cambió a Amazon se le ha perjudicado a Chivas. En este torneo ya ha habido algunas jugadas, por ejemplo el penal a Tigres que no se marca a Gorriaran, el famoso penal que no se le marca a Camberos, el gol que le anulan a la Hormiga y ahora la más evidente, la de Alan Pulido”, explicó.

“Ante esta situación la directiva está molesta, está enojada por lo que ha ido sucediendo en el equipo de Chivas recientemente. Pues definitivamnete es algo para que Chivas vaya y muestre músculo en la Liga MX. Es una situación que genera mucha molestia”, afirmó Bernal mientras la demora en la publicación de los audios hace aumentar la bronca de la afición rojiblanca.

El gol anulado a Alan Pulido