El motivo por el que José Juan Macías no era convocado por Fernando Gago en Chivas

Chivas se prepara para enfrentar a Pumas por el Clausura 2024 de la Liga MX por la jornada ocho. Por otro lado, tras siete partidos Fernando Gago vuelve a convocar a José Juan Macías y previo a confirmarse su llamado dan a conocer el motivo por el que no había sido tomado en cuenta.

A lo largo de los últimos partidos se ha visto como la cuota goleadora del Rebaño Sagrado no se levantó en cada uno de los partidos. A esto se le suma la derrota ante Necaxa y el insólito empate contra Mazatlán por la jornada siete.

Es por esto que el regreso de José Juan Macías es necesario porque es un jugador con olfato goleador. Sin embargo, lo sucedido con el atacante Rojiblanco llamó mucho la atención porque nunca se comunicó lo que pasaba con él luego de que no haya visto acción desde la segunda mitad en el empate contra Tijuana.

Es más, el propio jugador salió a aclarar que se estaba reacondicionando físicamente luego de un largo periodo de inactividad por su lesión ligamentaria. Este comentario se dio luego de que haya surgido la versión de que había recaído en su vieja herida, la cual lo dejó durante un año y medio fuera de los campos de juego.

El motivo por el que Macías no era convocado en Chivas. (Foto: Imago7)

Por otra parte, en el día de hoy José María Garrido, periodista de Claro Sports, no solo confirmó que el atacante iba a estar dentro de la convocatoria, sino que además el verdadero motivo de su no convocatoria. Según el reportero el atacante tuvo una lesión muscular, la cual no fue nunca comunicada por el club.

Macías y Chicharito convocados en Chivas

Finalmente, Chicharito Hernández y José Juan Macías fueron citados por Fernando Gago para enfrentar a Pumas por la jornada ocho. En su lugar fueron sacrificados Pável Pérez y Armando González.

¿Por dónde ver Chivas vs. Pumas?

El juego entre Chivas y Pumas se disputará el próximo sábado en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México. El juego podrá verse en vivo y directo por TUDN, Chivas TV y por Telemundo en Estados Unidos.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla de posiciones?

Luego de la sorpresiva derrota contra Necaxa, Chivas se ubica en la novena posición con doce puntos en la tabla general de posiciones. No hay que olvidarse que en marzo enfrentará a Cruz Azul, América entre oportunidades, Rayados de Monterrey y León.