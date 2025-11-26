Chivas llega a la Liguilla convertido en un equipo completamente distinto al que inició el Apertura 2025. Con el proyecto de Gabriel Milito finalmente dando frutos, el Rebaño Sagrado cerró la fase regular con 7 triunfos en sus últimos 8 partidos, un impulso que lo coloca entre los candidatos más sólidos para pelear por el título.

Para los Cuartos de Final ante Cruz Azul, aparece un antecedente inmediato que pesa: la derrota 1-2 en la Jornada 7 en el Estadio Akron, donde la Máquina aprovechó errores puntuales y se llevó los tres puntos. Sin embargo, ese no es el único dato negativo que arrastra el Guadalajara frente a los capitalinos.

El antecedente inmediato favorece a Cruz Azul.

Y es que los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos han sido triunfos para Cruz Azul, por lo que hay que remontarse al Apertura 2023 para encontrar la última victoria rojiblanca. Aún más preocupante para el Rebaño, los dos duelos más recientes en el Estadio Akron también fueron para los cementeros, lo que confirma que la casa rojiblanca no ha logrado pesar contra este rival en el último año.

A pesar de ese historial, el presente de ambos equipos cuenta otra historia. Chivas llega embalado y con una versión mucho más sólida, mientras que Cruz Azul cerró con dudas tras perder en la Jornada 17 ante unos Pumas irregulares, lo que sugiere que el equipo de Nicolás Larcamón llega en un momento menos favorable.

Expertos ponen a Chivas como favorito para llevarse el triunfo en la ida ante Cruz Azul

Además, plataformas de análisis como Besoccer y diversas casas de apuestas en México colocan al Guadalajara como favorito para ganar la ida, un resultado clave considerando que, por la posición en la tabla, Chivas está obligado a ganar en el marcador global si quiere avanzar a las semifinales.