El gran momento que atraviesa César Huerta con la playera de Pumas UNAM ha hecho que en Chivas se debatiera mucho acerca de lo que fue su salida de la institución. El Chino no tuvo un buen paso por el Rebaño y apenas marcó un gol durante su estadía.

Muchos aficionados han opinado que Chivas no le dio suficientes oportunidades a César Huerta, o bien que había que tenerle algo más de paciencia. Para peor, el atacante se estrenó también en la Selección Mexicana con un gol.

Hace algunos días, Ricardo Peláez habló sobre la salida del futbolista durante su gestión como director deportivo: “Le pedí que se quedara, le suplicamos que no se fuera. Con el papá encima y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedó libre. El jugador queda libre, ya no tengo ningún derecho, absolutamente nada. Reto públicamente a que me desmienta el ‘Chino’ Huerta que es un grandísimo jugar y que le pedí que se quedara, que salga él y si estoy diciendo una mentira”, dijo el exdirectivo rojiblanco.

La respuesta de César Huerta a Ricardo Peláez

Después de su doblete para la victoria de Pumas ante Puebla, César Huerta fue consultado por Fox Sports sobre las declaraciones de Ricardo Peláez. Sin embargo, el futbolista prefirió no hablar del pasado y centrarse en su actualidad.

“Ahorita el presente que estoy viviendo es de ensueño. Yo creo que trabajé mucho para conseguir esto y tengo que seguir disfrutándolo hermano. El pasado es pasado y vivir el presente yo creo que eses la única opción”, dijo Huerta intentando evadir la polémica con Peláez.