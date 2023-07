Las Chivas de Guadalajara han concretado el fichaje bomba del Apertura 2023. Érick Gutiérrez, mediocampista mexicano que militó los últimos cinco años en el PSV, fue presentado como nuevo jugador del Rebaño y entrenará esta semana junto a sus nuevos compañeros.

Aunque para muchos se trata de un paso atrás en su carrera, Érick Gutiérrez se mostró muy seguro de su decisión en diálogo con TUDN: “Chivas siempre se me acercó y fue mi primera opción. Me movía mucho, me encantaba el estar otra vez acá y sé que es un reto, estoy en muy buena edad, voy a trabajar muy duro para conseguir grandes cosas aquí también”, afirmó.

En dicha entrevista, el fichaje estelar rojiblanco sorprendió al contar que bien pudo cumplir otro de sus sueños en lugar de regresar a México: “Quería jugar en la liga española, siempre lo he dicho, no es algo que esconda, tuve ofertas, pero el pasaporte europeo es un problema”, afirmó Érick Gutiérrez sobre las opciones que barajó.

Guti vuelve a México para vestirse de rojiblanco (Jam Media)

“Muchos no saben, pero tenía que renunciar al pasaporte mexicano si quería conseguir el pasaporte europeo y, bueno, tuve ofertas en España, pero lo primero que te preguntan es si tienes pasaporte europeo y yo no lo tenía”, detalló el nuevo mediocampista rojiblanco, Érick Gutiérrez, quien promete ser un gran valor para Veljko Paunovic.

Era el momento de irse

Lejos de mostrar alguna duda, Érick Gutiérrez detalló cómo se siente tras salir de Europa: “Estos últimos dos o tres años tuve mucha actividad, jugué competiciones muy importantes, pero a veces nunca saben lo que pasa a tu alrededor o lo que uno vive allá, tomé la decisión y no me arrepiento para nada. Pueden decir muchas cosas y se va a hablar siempre, pero yo solo sé lo que he hecho, lo que logré allá. Si tú hablas allá, me tienen un respeto muy grande. Aficionados querían que no me fuera, en la institución también, pero ya había llegado el momento”, agregó el flamante refuerzo de las Chivas.