Chivas logró quedarse con tres puntos vitales en el inicio del campeonato tras superar por la mínima diferencia a FC Juárez gracias a Yael Padilla. Tras lo sucedido en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Fernando Cevallos señaló que el Guadalajara es un claro candidato a quedarse con el título, palabras que comienzan a escucharse de cara a lo que vendrá en este campeonato.

El bicampeonato de Toluca puso contra las cuerdas al Rebaño Sagrado porque de un momento a otro los escarlatas igualaron la línea de máximo ganadores del futbol mexicano en el segundo lugar. Es por esta razón que el Guadalajara necesita si o si ir a por la 13 en este campeonato.

Ayer Chivas logró una victoria trabajosa ante FC Juárez, pero una victoria en fin que es clave para pelear sumar puntos que serán de importancia para la clasificación a la Liguilla. Tras el partido Fernando Cevallos, como muchos chivahermanos, afirmó que el equipo de Gabriel Milito es candidato para ser campeón.

Las Chivas de Gabriel Milito se volvieron a ganar en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“Candidato al título lo sigo manteniendo. Toluca, Tigres y en tercer lugar Chivas. Yo si creo que Chivas hizo más hoy para ganar el partido e inclusive termina jugando el partido por lo menos lo sale a buscar. Inclusive Milito terminó jugando con dos nueves”, expresó el reconocido periodista de Fox Sports.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2026?

Tras el partido ante FC Juárez, Chivas retornó a Guadalajara para tener el miércoles libre y volver a los trabajos mañana jueves para comenzar a preparar el encuentro ante Querétaro por la jornada 3. El partido comenzará a las 17:00 del Centro de México.