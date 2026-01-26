El próximo compromiso de Chivas en el Clausura 2026 ante Atlético San Luis no sólo pondrá a prueba el buen momento colectivo del equipo de Gabriel Milito, sino también la capacidad defensiva del Rebaño para contener a uno de los atacantes más peligrosos de la Liga MX.

Se trata de João Pedro, delantero ítalo-brasileño que se ha convertido en la principal referencia ofensiva del conjunto potosino y que, por antecedentes recientes y actualidad, aparece como el futbolista al que Guadalajara deberá prestar especial atención.

Con 33 años y una extensa trayectoria en Brasil y Europa, João Pedro llegó a la Liga MX con cartel y rápidamente justificó su fama. Su juego se sostiene en una combinación de inteligencia para moverse entre centrales, potencia física para proteger el balón y una notable frialdad en el área rival. No es un “9” estático: suele retroceder algunos metros para asociarse, arrastra marcas y abre espacios para sus compañeros, pero cuando pisa zona de definición rara vez perdona.

En el pasado torneo, fue campeón de goleo con 12 anotaciones, junto a Paulinho y Armando González. En este Clausura 2026 ya dejó claro que responde en escenarios de alta exigencia. João Pedro le convirtió tanto a Tigres como al América, dos de los grandes del fútbol mexicano, confirmando que su cuota goleadora no se limita a rivales de menor jerarquía. Ante los azulcremas, además, selló un triunfo clave para San Luis, exhibiendo su capacidad para aparecer en momentos determinantes.

Chivas, de hecho, ya lo sufrió. En el pasado Apertura 2025, João Pedro fue uno de los protagonistas del vibrante 4-3 del Guadalajara sobre San Luis, encuentro en el que también se hizo presente en el marcador. Aquel partido dejó expuesta la dificultad rojiblanca para controlar sus desmarques y su olfato dentro del área.

Todos los clubes por los que pasó Joao Pedro