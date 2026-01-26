Las Chivas de Guadalajara preparan su regreso a la actividad en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde actualmente marchan como únicos líderes. El Rebaño Sagrado ganó sus tres primeros encuentros en el certamen, justo antes del parón para los dos amistosos de la Selección Mexicana, que se ha llevado todas las miradas en estos últimos días con su preparación rumbo al Mundial.

Atajadas, error y valla invicta para Raúl Rangel vs. Bolivia

La Selección Mexicana disputó su segundo amistoso de preparación en este receso. Tras derrotar a Panamá por la mínima, el Tri se impuso nuevamente por 1-0 ante Bolivia, donde el guardameta rojiblanco, Raúl Rangel pareció sacar ventaja al repetir como titular en la portería. El Tala protagonizó atajadas de nivel, aunque también tuvo un fallo en salida de balón que pudo costar caro. Sin embargo, acabó por mantener su valla invicta en los dos juegos de preparación y parece ganarle la carrera a Luis Malagón.

Alan Pulido: ¿trolleo o realidad?

Mientras sigue sin encontrar un equipo para continuar su carrera profesional, el delantero Alan Pulido juega al misterio en redes sociales. El atacante de 34 años dio detalles en los últimos días sobre un viaje que realizó, en medio de rumores que lo señalan como posible reemplazo de Germán Berterame en Monterrey. Sin embargo, el periodista Chema Garrido develó que ningún equipo ha preguntado por sus servicios últimamente, por lo que Chivas seguiría sin liberar su cupo.

Ángel Sepúlveda, el olvidado de Chivas por Javier Aguirre

De los ocho jugadores rojiblancos convocados para la Selección Mexicana, el único que no jugó ni un sólo minuto fue Ángel Sepúlveda, delantero que ha quedado relegado por detrás de nombres como Germán Berterame o Armando González. El Cuate parece estar ya muy lejos del Mundial, pues de lo contrario el Vasco le hubiese dado participación en estos encuentros. Quien sí volvió a tener participación, además de Tala Rangel y Hormiga González, fue Brian Gutiérrez, al reemplazar a Marcel Ruiz en la segunda mitad.

Chivas Femenil derrotó a Puebla

Por la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Chivas venció por 3-1 al Puebla en condición de visitante. El Rebaño comenzó en desventaja pero logró dar vuelta al marcador gracias a los goles de Samantha López, Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes. Las rojiblancas acumulan cuatro victorias y un empate, ubicándose en lo más alto junto a América y Pumas, a la espera de si Monterrey recupera o no el liderato.