Este sábado tuvo lugar un hecho sin precedentes en la Liga MX. El Estadio Akron se vistió de fiesta para darle la bienvenida a Javier Hernández como nuevo refuerzo de las Chivas de Guadalajara para el Clausura 2024. Chicharito, goleador histórico de la Selección Mexicana, está de regreso en el club que lo vio dar los primeros pasos en su formidable carrera profesional. La afición rojiblanca esperó este momento durante muchos años.

Tras una lujosa presentación ante un Akron colmado, ahora será el turno de que Chicharito Hernández demuestre dentro del campo toda su jerarquía. Aunque claro está, para eso todavía faltan algunas semanas, puesto que el delantero se encuentra en la fase final de su recuperación tras una lesión de ligamentos cruzados. Aún así, este lunes ya tendrá al histórico delantero entrenando junto al resto de sus compañeros.

El fichaje de Chicharito Hernández puede ser la solución a la falta de efectividad que tiene Chivas en este Clausura 2024. En tres partidos disputados, los dirigidos por Fernando Gago todavía no conocen la victoria, producto de una derrota y dos empates. Sin embargo, en los tres encuentros se pudo obtener un mejor resultado si se aprovechaban las chances de gol generadas.

La alineación más ofensiva que puede alinear Gago con Chivas

Mientras Chicharito se pone a punto para volver a jugar oficialmente en la Liga MX, el entrenador de Fernando Gago ya debe de imaginar de qué manera le hará sitio al centrodelantero mexicano. Asimismo, el argentino hace lo mismo con otro fichaje como el de Cade Cowell, además de ya contar en la plantilla con una interesante cantidad de atacantes de distintas características.

Hay una forma de juntar a varios de los atacantes y es con un sistema táctico de 4-4-2, con dos centrodelanteros y dos extremos. Por ejemplo, Chivas podría alinear un once super ofensivo con Rangel; Mozo, Sepúlveda, Orozco, Chávez; Alvarado, Beltrán, Gutiérrez, Cowell; Chicharito y Marín. Parece difícil que todos estos nombres jueguen juntos, pero Gago podría pensárselo para determinadas situaciones.

Ricardo Marín, quien también se recupera de una lesión, podría ser un buen acompañante para Chicharito, ya que acostumbra a realizar grandes esfuerzos defensivos que serían útiles para compensar un despliegue que Javier Hernández ya no puede dar a estas alturas de sus carreras. Asimismo, Alvarado y Cowell deberían de cubrir las bandas pero con una concentración defensiva superior a la que suelen tener como extremos.

¿Qué dijo Chicharito Hernández sobre su recuperación?

En diálogo con Telemundo Deportes, Chicharito se mostró cauteloso y no dio una fecha para su regreso a las canchas: “Voy muy bien, obviamente que hay que respetar procesos porque en esta lesión, estoy en la última etapa, en la que es una lesión en la que nunca vas a reducir el riesgo al cero por ciento, pero que, si le das debidos tiempos, con trabajos lo reduces al mínimo. “Ya esperé siete meses, no sé cuántas semanas más, vamos a hablar con el cuerpo técnico y el cuerpo médico para hacerlo de la mejor manera. ¿Para qué arriesgar algo por cuatro semanas, cinco, seis, tres, dos? ¿Por qué jugar un partido aunque esté listo en el que tenga un riesgo del 30 por ciento de que me pueda lastimar?”.