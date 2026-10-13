Chivas se enfrenta a Tigres este sábado, y hay una debilidad que deberán aprovechar para ganar en el Akron.

Chivas y Tigres se verán las caras una vez más este sábado en el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026, un duelo que promete ser sumamente interesante. Tanto el Guadalajara como los felinos son equipos obligados a brillar en el torneo, y además se ha formado una cierta rivalidad por las dos finales disputadas en los últimos años, con una victoria para cada equipo.

Sin embargo, hay una enorme ventaja que Chivas deberá aprovechar al máximo, pues no solo le permitiría retomar la senda del triunfo en el Estadio Akron, sino también quitarse el mal sabor de boca de la derrota ante Querétaro de hace dos jornadas, un resultado sumamente inesperado.

Juan Brunetta está en duda contra Chivas.

Y es que Tigres ha sufrido mucho en los últimos meses cada vez que juega de visita, acumulando una racha de casi ocho meses sin ganar fuera de casa en Liga MX, siendo la última vez que lo logró fue el 28 de febrero de este año ante el América, al que venció 1-4. Todo apunta a que cada vez que salen del Volcán, los felinos sufren bastante, y el Guadalajara deberá tomar nota de ello.

Incluso, desde entonces solo han ganado un partido como visitantes: el 0-1 ante el Nashville FC en las semifinales de la Concacaf Champions Cup. Pero ese resultado queda opacado por las derrotas que han sufrido los universitarios ante las propias Chivas, Querétaro, Tijuana, Juárez y Puebla, una muestra de lo incómodos que se sienten jugando lejos de casa.

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Si a esto se suman los buenos resultados que el Guadalajara suele conseguir en el Estadio Akron, se espera que el equipo salga motivado y consiga el triunfo. Con ello rompería su mala racha de tres partidos sin ganar y volvería a escalar posiciones en la tabla general, algo que le urge para asegurar un buen puesto de cara a la Liguilla.

Las ausencias pueden inclinar el partido ya sea a favor de Chivas o a favor de Tigres

Y es que, mientras Chivas tiene siete posibles bajas para el sábado, entre las que destacan las de Diego Campillo, Luis Romo y Kevin Castañeda, Tigres no se queda atrás. El defensa Rómulo Zwarg está prácticamente descartado, y hay duda con Juan Brunetta, quien ni siquiera entrena al parejo del resto de sus compañeros y espera llegar a tiempo para el partido contra el Rebaño Sagrado.